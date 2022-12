Donzelli (FdI): dopo le feste via alla Commissione d’inchiesta sul Covid. Noi gente di buonsenso

“Non c’è alcun no vax al governo. C’è gente di buon senso che ha a cura la salute degli italiani ma anche la libertà e la verità”, dice, il deputato di Fdi, Giovanni Donzelli, intervenendo in Aula alla Camera, dopo l’informativa del ministro della Salute, Orazio Schillaci.

“Non dimentichiamo – ammonisce Donzelli – che abbiamo avuto al governo qualcuno che chiedeva il distanziamento fisico ma poi portava nelle scuole i banchi a rotelle per far spostare i ragazzi. E diceva che la soluzione era aprire le finestre”.

“Non dimentichiamo – aggiunge Donzelli puntando il dito contro i folli provvedimenti del governo precedenti – i droni che rincorrevano le persone sulla spiaggia lasciando gli autobus pieni mentre si diffondeva il virus”.

“Oggi – avverte il deputato di Fratelli d’Italia – annunciamo, con chiarezza e determinazione, che, passata la pausa natalizia, calendarizzeremo la richiesta della Commissione di inchiesta” sul Covid “per far luce su tutto quello che è successo”, avverte il deputato di Fdi Giovanni Donzelli, intervenendo in Aula alla Camera dopo l’infomativa del ministro della Salute, Orazio Schillaci.