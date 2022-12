Donna massacrata a Padova, accusata la figlia, ex vigilessa: la furia omicida per motivi economici

Sarebbe stata la figlia, Diletta Miatello, ad uccidere la madre di 84 anni. Poi ci avrebbe provato anche con il padre che di anni ne ha 89. Era una furia la donna, 51 anni, un passato da vigilessa, una laurea in Psicologia. E’ Repubblica a ricostruire il dramma nella casa in via Galilei a San Martino di Lupari, in provincia di Padova. Maria Angela Sarto, ex insegnante elementare, era in un lago di sangue quando Chiara, l’altra figlia, l’ha trovata riversa a terra. “In soggiorno c’era il marito Giorgio Miatello, un tempo agente di commercio: aveva ferite profonde sul volto e sulla testa; ma con un filo di voce è riuscito a biascicare che a ridurlo in quel modo era stata la figlia maggiore.

Delitto di Padova, la figlia ossessionata dal denaro

“Voleva soldi, li pretendeva. Al culmine del suo baratro interiore, con un matrimonio alle spalle e il figlio affidato al padre, era rimasta anche senza lavoro. E riteneva che dovessero essere ancora i genitori a mettere fine alle sue difficoltà economiche”. Secondo i carabinieri del Reparto operativo di Padova è questo il movente del massacro scoperto nella villetta bifamiliare di San Martino di Lupari. Sottoposta a fermo dopo essere stata ritrovata poche ore dopo nella camera di un hotel a Romano d’Ezzelino, Diletta si è chiusa in un ostinato mutismo.

Il padre, ferito e in fin di vita, l’avrebbe accusata