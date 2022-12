Dieci anni di Fratelli d’Italia: programma e dibattiti della seconda giornata di festa

Venerdì 16 dicembre. Siamo alla seconda giornata di festa per il Decennale di FdI. Un programma ricchissimo di appuntamenti di grande contenuto politico e culturale. Si inizia alle ore 9:30 con il dibattito sul “Ruolo dell’Italia dopo l’invasione dell’Ucraina”. Intervengono: Giulio Tremonti, Presidente della Commissione Affari esteri e comunitari della Camera; Giulio Terzi di Sant’Agata, Presidente della Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato; Isabella Rauti, Sottosegretario al Ministero della Difesa; Edmondo Cirielli, Viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale; Giovanbattista Fazzolari, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’attuazione del Programma; Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica; Massimo Giletti, giornalista di La7. Introduce i lavoro, Salvatore Deidda, Presidente della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera. Modera Mauro Rotelli, Presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera.

Festa di FdI, Ucraina, giustizia e cultura: i ministri presenti

Alle ore 10:45 Guido Crosetto, Ministro della Difesa, e Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri saranno intervistati da Luciano Fontana, Direttore del Corriere della Sera. Seguirà alle ore 12:15 il dibattito culturale “Per un nuovo immaginario italiano”. Intervengono: Gennaro Sangiuliano, Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, Presidente del Museo MAXXI; Pupi Avati, regista, Pietrangelo Buttafuoco, scrittore Introduce Federico Mollicone, Presidente della Commissione Cultura della Camera. Modera: Gianmarco Mazzi, Sottosegretario al Ministero della Cultura.

Famiglia, scuola e sport alla Festa di FdI

Alle ore 15:00 focus su “Istruzione. Famiglia e sport: crescere il futuro dell’Italia”. Intervengono: Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito, Anna Maria Bernini, Ministro dell’Università e della Ricerca; Eugenia Maria Roccella, Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità; Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, Paolo Petrecca, Direttore Rainews24; Edoardo Sylos Labini, Presidente dell’Associazione CulturaIdentità Introduce Paola Frassinetti, Sottosegretario al Ministero dell’Istruzione e del Merito Modera: Nicola D’Ambrosio, Presidente di Azione Universitaria.

Centrodestra: un patto con gli italiani che festeggerà i primi trenta anni”

Alle ore 16:00 si guarda avanti, al futuro con la tavola rotonda sul tema “Centrodestra: un patto con gli italiani che festeggerà i primi trenta anni”. Intervengono: Fabio Rampelli, Vicepresidente della Camera, Lucio Malan, Capogruppo FdI al Senato, Tommaso Foti, Capogruppo FdI alla Camera; Licia Ronzulli, Capogruppo di Forza Italia al Senato, Alessandro Cattaneo, Capogruppo di Forza Italia alla Camera; Riccardo Molinari, Capogruppo della Lega alla Camera. Modera: Davide Vecchi, Direttore de Il Tempo.

Giustizia e riforme e spettacolo

Alle 17:30 altro dibattito cruciale: “La giustizia garanzia di libertà e sicurezza”. Intervengono: Carlo Nordio, Ministro della Giustizia, Daniele Capezzone, giornalista ed editorialista, Marco Travaglio, Direttore de Il Fatto Quotidiano. Introduce: Andrea Delmastro Delle Vedove, Sottosegretario al Ministero della Giustizia. Modera: Ciro Maschio, Presidente della Commissione Giustizia della Camera. Alle 19:00 alla tavola rotonda sulle “Riforme istituzionali” ontervengono: Roberto Calderoli, Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie; Maria Elisabetta Alberti Casellati, Ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa; Luca Ciriani, Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Marcello Pera, Presidente emerito del Senato, Pietro Senaldi, Condirettore di Libero. Introduce: Nicola Calandrini, Presidente della Commissione Bilancio del Senato. Modera: Alberto Balboni, Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato. Si concluderà questa seconda giornata di festa alle ore 20,30 con “Trio Appassionante”: primo gruppo tutto al femminile opera/pop riconosciuto nel mondo.