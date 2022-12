Covid, la Corte costituzionale “salva” l’obbligo vaccinale del personale sanitario

La Corte costituzionale ha ritenuto inammissibile, per ragioni processuali, la questione relativa all’impossibilità, per gli esercenti le professioni sanitarie che non abbiano adempiuto all’obbligo vaccinale, di svolgere l’attività lavorativa, quando non implichi contatti interpersonali.

Sono state ritenute invece non irragionevoli, né sproporzionate, le scelte del legislatore adottate in periodo pandemico sull’obbligo vaccinale del personale sanitario.

La decisione, che era molto attesa, è stata resa nota dall’Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale, in attesa del deposito delle sentenze.

Ugualmente non fondate, infine, sono state ritenute le questioni proposte con riferimento alla previsione che esclude, in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale e per il tempo della sospensione, la corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro per chi sia stato sospeso; e ciò, sia per il personale sanitario, sia per il personale scolastico.

Esulta l’Ordine dei medici. “La Corte Costituzione ha confermato l’obbligo di vaccino anti-Covid per il personale sanitario, ritenendolo le scelte fatte dal governo né irragionevoli né sproporzionate. Dice soddisfatto all’Adnkronos, il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici e odontoiatri, Filippo Anelli. – Dunque la sensazione che avevamo nel periodo peggiore del Covid quando la gente moriva, che il vaccino potesse essere in realtà la soluzione ottimale per poter uscire da quella condizione drammatica è stata confermata dalla Consulta. Questo significa che anche per la Corte Costituzionale i vaccini sono uno strumento fondamentale per garantire la salute dei cittadini”.

“Ci aspettavamo un risultato diverso, ma non cambia niente e il nostro corpo è sempre stato e resta inviolabile”, dice con piglio battagliero all’Adnkronos Nico Liberati, del Coordinamento #nogreenpass Abruzzo e Molise commentando la sentenza della Corte Costituzionale che ‘salva’ l’obbligo vaccinale per alcune categorie professionali.

“