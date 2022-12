Copasir, Guerini eletto presidente. Alla vicepresidenza Donzelli. Gli auguri di Crosetto

Il deputato dem Lorenzo Guerini è stato eletto presidente del Copasir. Vicepresidente è stato eletto il deputato Fdi Giovanni Donzelli. Per Guerini è un ritorno a Palazzo San Macuto: già nella scorsa legislatura ha guidato l’organismo parlamentare di controllo sui Servizi segreti prima di lasciare l’incarico per assumere il ruolo di ministro della Difesa nei governi Conte due e Draghi.

Guerini è nato a Lodi il 21 novembre del ’66. E’ entrato in Parlamento nella XVII legislatura per il Partito democratico ed è stato confermato anche nella scorsa e nell’attuale legislatura. E’ stato presidente della Provincia di Lodi dal 1995 al 2004 e poi sindaco di Lodi nel 2005 e rieletto nel 2010. La sua formazione è tutta di stampo democristiano: per la Dc è stato eletto consigliere comunale a Lodi nei primi anni ’90 ed è stato anche coordinatore locale del Ppi per poi passare alla Margherita. Nel Pd è stato portavoce del partito e poi vice segretario negli anni della leadership di Matteo Renzi. In seguito è stato coordinatore della segreteria. Laureato in scienze politiche, Guerini di professione fa il consulente assicurativo.

Il Ministro della Difesa Guido Crosetto si è complimentato con i neoeletti alla guida del Copasir. “Congratulazioni all’onorevole Lorenzo Guerini e all’onorevole Giovanni Donzelli, eletti oggi Presidente e Vicepresidente del Copasir. Il loro è un incarico prestigioso che sapranno ricoprire con equilibrio, capacità e competenza nell’interesse degli italiani e della Nazione. Buon lavoro”.