Conte frigna sul Rdc, Lollobrigida lo travolge: “La follia è tua che hai messo in ginocchio l’Italia”

Giuseppe Conte frigna, Francesco Lollobrigida lo zittisce. Il Reddito di Cittadinanza cambierà sensibilmente e il capo grillino dà in escandescenze. “L’ultimo affondo – si lamenta- è di questa notte, con l’emendamento Lupi. Guardate che non riguarda il reddito di cittadinanza: dire che le persone che sono più indigenti devono accettare qualsiasi proposta di lavoro in qualsiasi parte d’Italia significa distruggere l’ascensore sociale, riguarda tutti”. A margine dell’Assemblea della Coldiretti il leader M5S Giuseppe Conte ha aggiunto: facendo un po’ di teatro e di esagerazione.

Rdc, Conte: “Siamo alla follia”. Lollobrigida: “Te ne intendi”

“Riguarda un ingegnere che ha lavorato per anni e deve andare a fare il lavapiatti da tutt’altra parte dell’Italia; riguarda chi ha studiato giurisprudenza e deve accettare un lavoro sotto pagato in qualunque parte del Paese. Siamo alla follia pura, hanno fatto saltare il concetto di congruità, che è un concetto fondamentale per tutelare la dignità del lavoro e degli studi. Siamo alla pura follia”.

Lollobrigida a muso duro a Conte: “Tu col Rdc hai devastato l’economia”

Il ministro Francesco Lollobrigida zittisce questa litania. “Conte di follie se ne intende, perché ne è stato protagonista per tutti questi anni nei quali l’Italia è stata messa in ginocchio; senza una strategia con una dispersione di risorse”. Il ministro dell’Agricoltura rincara la dose. “A Conte bisogna ricordare- e l’obiettivo della legge di stabilità è questo- che bisogna redistribuire ricchezza. Ma prima bisogna crearla e sostenere gli imprenditori. Perché spendere soldi solo per raccogliere consenso, come lui ha fatto negli anni del suo mandato, è stato devastante per la nostra economia. E adesso stiamo facendo lo sforzo per recuperare i danni che lui ha causato”.