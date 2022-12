Benedetto XVI «è lucido e vigile. Situazione grave, ma stabile». E il mondo si raccoglie in preghiera

Il portavoce del Vaticano Matteo Bruni, parlando delle condizioni di salute di Joseph Ratzinger, invita a pregare per lui: Benedetto XVI. E nel farlo, si rivolge a tutti, non solo alla folla di fedeli che all’indomani dell’appello di Papa Francesco a pregare per Ratzinger che in questo momento è «molto malato», gremisce – tra pellegrini e turisti – piazza San Pietro. Pensieri, preghiere e momenti di raccoglimento rivolti al Pontefice che, nonostante il ritiro formale dal soglio pontificio, ha fatto sempre sentire forte la sua presenza spirituale e la forza della sua devozione sacrale.

Benedetto XVI, ore di ansia e di preghiera non solo in Piazza San Pietro

Ed è a questa sua presenza discreta ma vibrante, che tutti i fedeli in ansia per la sua salute, ora si appellano. «Qualcuno mi ha domandato di Ratzinger», racconta all’Adnkronos una guida mentre accompagna un gruppo in fila per entrare nella Basilica di San Pietro. Molti i curiosi, soprattutto stranieri, che fanno domande. Perché colpiti dal graduale aumento di televisioni e troupe che presidiano la piazza. «Alcune persone, tra ieri e oggi, sono venute ed hanno acquistato libri di Benedetto XVI. I suoi scritti vengono comprati anche dagli studiosi. È difficile dire se ci sia un collegamento con le parole del Papa», riferiscono dalla Libreria San Paolo, che si trova in via della Conciliazione.

Il portavoce del Vaticano: «È assolutamente lucido e vigile, situazione grave ma stabile»

E tra chi si informa sullo stato di salute del Papa Emerito. E chi in libreria chiede i suoi volumi, tutti si dimostrano presenti e partecipi in questo difficile momento. In attesa dell’ultimo aggiornamento, dell’ultimissimo consulto. Che, puntualmente, arriva con le parole del portavoce del Vaticano Matteo Bruni, che aggiornando sul quadro clinico, ha fatto sapere che «il Papa emerito è riuscito a riposare bene la notte scorsa. È assolutamente lucido e vigile e oggi, pur restando gravi le sue condizioni, la situazione al momento è stabile». Nel monastero Mater Ecclesiae, dove Benedetto XVI vive da quando si è dimesso, ha al suo fianco Monsignor Georg Gaenswein e le Memores Domini che lo assistono. Insieme a loro, un mondo assorto in preghiera e in raccoglimento…

Fedeli e porporati raccolgono l’appello di Papa Francesco a pregare per Benedetto XVI

«Papa Francesco – spiega ancora Bruni – rinnova l’invito a pregare per lui e ad accompagnarlo in queste ore difficili». Proprio ieri, il Santo Padre alla fine dell’udienza generale in Vaticano, chiedendo ai fedeli di pregare per il Papa Emerito, ha sottolineato quanto, nel silenzio, Ratzinger stia sostenendo la Chiesa». E la risposta della Chiesa è stata immediata. Monsignor Georg Bätzing, vescovo di Limburgo e presidente della Conferenza episcopale tedesca, ha diffuso una speciale preghiera dedicata al Papa emerito.

Raccolti in preghiera per Benedetto XVI tutti gli arcivescovi, da Reims a Westminster

E numerosi sono anche i tweet pubblicati in risposta all’appello del Papa. «Signore, i cattolici di Francia. In comunione con Papa Francesco e con tutta la Chiesa. Ti affidano il tuo servo Benedetto XVI e coloro che vegliano su di lui», scrive Monsignor Eric de Moulins-Beaufort, arcivescovo di Reims e presidente della Conferenza episcopale francese. Mentre quello lanciato dal Cardinale Blase Cupich, arcivescovo di Chicago dice: «Abbiamo letto con grande preoccupazione le notizie sul peggioramento delle condizioni di salute di Papa Benedetto XVI. Uniamo le nostre preghiere a quelle di Papa Francesco. E a quelle dei cattolici di tutto il mondo, per chiedere la grazia del Signore di aiutare a sostenere Papa Benedetto. Come lui ha sostenuto la Chiesa, con la sua silenziosa testimonianza».

Numerosi sono anche i tweet pubblicati in risposta all’appello del Papa

E ancora. «Uniamoci a Papa Francesco nella preghiera per il Papa Emerito Benedetto. E chiediamo al Signore di sostenerlo e consolarlo in questo momento», recita il tweet del Cardinale Vincent Nichols, arcivescovo di Westminster. «Papa Francesco ci ha chiamato oggi a pregare in particolare per il Papa emerito Benedetto. Uniamoci tutti a questa preghiera! Il Papa Emerito Benedetto è stato molto legato al nostro Paese e alla nostra chiesa fin dall’infanzia», è il testo del tweet del Cardinale arcivescovo di Vienna, Christoph Schoenborn.