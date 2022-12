“Benedetto XVI è grave”, Papa Francesco è al suo capezzale: la conferma della sala stampa vaticana

Benedetto XVI versa in gravi condizioni e in queste ore Papa Bergoglio si è recato al suo capezzale. Lo ha annunciato in questi minuti il direttore della Sala Stampa Vaticana, Matteo Bruni. “In merito alle condizioni di salute del Papa emerito, per il quale Papa Francesco ha chiesto preghiere al termine dell’udienza generale di questa mattina, posso confermare che nelle ultime ore si è verificato un aggravamento dovuto all’avanzare dell’età”. Ratzinger ha compiuto 95 anni il 16 aprile scorso.

L’annuncio di Bergoglio sulle condizioni di Benedetto XVI

“La situazione al momento resta sotto controllo, seguita costantemente dai medici”, ha detto ancora Bruni, rispondendo alle domande dei giornalisti. “Al termine dell’udienza generale Papa Francesco si è recato al monastero Mater Ecclesiae per visitare Benedetto XVI. Ci uniamo a lui nella preghiera per il Papa emerito”.

Papa Francesco, durante l’udienza generale, ha rivolto il proprio pensiero a Ratzinger. “Voglio chiedere una preghiera speciale per il Papa Emerito Benedetto – ha detto Bergoglio – che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa, ricordarlo, è molto ammalato, chiedendo al Signore che lo consoli e lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa fino alla fine”.

“Ratzinger non si aspettava di vivere così a lungo”

Quello appena trascorso è stato il decimo Natale da Papa emerito per Joseph Ratzinger. Nei mesi scorsi Benedetto XVI ha ricevuto la visita del suo biografo, il giornalista Peter Seewald che ha raccontato quest’incontro nel corso di un congresso tenuto all’Università Ceu San Pablo di Madrid. Benedetto XVI “sta soffrendo molto per la situazione della Chiesa” e anche per ciò che accade nel mondo, ha detto Seewald, spiegando che Ratzinger non si aspettava di vivere così a lungo e quando fu eletto nel 2005 aveva previsto che il suo pontificato sarebbe durato poco. In effetti, il suo pontificato si è concluso dopo quasi otto anni, una durata inferiore a quello del predecessore Giovanni Paolo II e del successore Bergoglio.