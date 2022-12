Archeologia, scoperto un bagno gigante (14 vasche) nell’antico porto egiziano di Berenice

L’archeologia si arricchisce di nuove scoperte. A Berenice, un antico porto dell’Egitto sulla sponda occidentale del Mar Rosso, sono stati rinvenuti i resti di un enorme stabilimento balneare risalente a 2.200 anni fa. Berenice, talvolta scritta come Berenice Troglodytica, fu fondata nel 275 a.C. e prosperò – secondo i resoconti di Plinio il Vecchio – grazie alla sua posizione strategica e al patrocinio dei governanti tolemaici. Il vivace insediamento disponeva di solide strutture pubbliche, tra cui l’imponente stabilimento balneare che è stato portato alla luce. Disponeva di due tholoi, o strutture circolari, con 14 vasche individuali di acqua fredda o tiepida, oltre a bagni caldi. Due grandi serbatoi d’acqua, provenienti da un unico pozzo, alimentavano ogni vasca del bagno.

Archeologia, il lavoro di Marek Woźniak su Berenice

Marek Woźniak, professore presso l’Istituto di culture mediterranee e orientali dell’Accademia polacca delle scienze, che sta conducendo gli scavi del sito, ha dichiarato a “Live Science” che si ipotizza la costruzione di una palestra a ovest dello stabilimento balneare. Il team di archeologi diretti da Woźniak si è concentrato sulle rovine risalenti al periodo ellenistico dell’antico Egitto (dal 323 a.C. al 30 a.C. circa), quando elementi della cultura greca fiorirono in Nord Africa. Gli scavi in corso a Berenice sono diretti da Mariusz Gwiazda, professore di archeologia presso l’Istituto di culture mediterranee e orientali dell’Accademia polacca delle scienze. E da Steven Sidebotham, professore di storia presso l’Università del Delaware che si occupa di economia antica.

Berenice aveva una popolazione in crescita

Secondo Woźniak, quando lo stabilimento balneare era in funzione Berenice aveva una popolazione in crescita, sostenuta dalla sua importanza come centro commerciale e fornitore di elefanti da guerra dell’Africa orientale. La città aveva una forte presenza militare e i bagni “servivano come luoghi di incontro e di relax dopo il lavoro o l’esercizio sportivo, quindi erano spesso abbinati alle palestre”, ha detto Wozniak.