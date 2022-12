Covid, addio alla App immuni: dal 31 dicembre smette di funzionare. Ecco cosa c’è da sapere

Un altro tassello della gestione emergenziale del Covid arriva al capolinea: la App Immuni. La piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta Covid, infatti, andrà in dismissione il 31 dicembre e con essa andrà in pensione anche la relativa App, lanciata nel giugno 2020 per allertare le persone entrate in contatto stretto con un positivo e, in realtà, mai decollata davvero, tanto da meritarsi a più riprese la definizione di “flop”.

L’addio senza rimpianti alla App Immuni

La comunicazione sull’addio alla App Immuni è arrivata dal ministero della Salute, che ha precisato anche che dal 31 dicembre «verrà interrotto ogni trattamento di dati personali effettuato» dal dicastero «ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70». Immuni, dunque, non sarà più disponibile negli store delle applicazioni per dispositivi mobili e smetterà di funzionare sugli smartphone dei cittadini che l’hanno installata.

Dove recuperare i vecchi Green Pass

La App Immuni, a questo punto, servirà solo per conservare le vecchie certificazioni verdi, i cosiddetti Green pass, che potranno ugualmente essere recuperate, comunque, con gli altri strumenti disponibili, dalla App Io al fascicolo sanitario elettronico, oppure direttamente sul sito dedicato www.dgc.gov.it.