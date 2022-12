Antoniozzi: “Da Michela Murgia e Roberto Saviano un delirio assoluto sulla cristianità”

“Ennio Flaiano diceva che la libertà è così sacra da consentire agli altri dì dire idiozie e leggendo i post di due guru della sinistra, Roberto Saviano e Michela Murgia non abbiamo alcun dubbio”. Lo afferma Alfredo Antoniozzi vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

Antoniozzi sui “teologi” Saviano e Murgia

“Murgia – dice il deputato di FdI – offende i credenti riducendo la Natività a una sorta di ludismo contemporaneo. Una cosa veramente fuori dal mondo che nessun grande pensatore ateo ha mai manifestato. Saviano addirittura cataloga la santa famiglia come rifugiati – dice Antoniozzi- dimenticando che la nascita a Betlemme di Gesù fu la conseguenza dello spostamento per il censimento augustiano. Siamo allo stravolgimento della storia da una parte e a una oscena rappresentazione di una religione monoteista dall’altra, fatta da due ” pensatori” che si riempiono la bocca di parole come rispetto – conclude Antoniozzi – salvo poi denigrare la cristianità”.