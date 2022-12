“Ancora una notte insieme nella lotta e nella fede”: l’ultima partita di Pelè nel post della figlia

La figlia di Pelè, Kely Nascimento ha condiviso su Instagram dopo la mezzanotte, gli aggiornamenti sulle condizioni del padre, ricoverato dal 29 novembre per un cancro. Un bollettino medico dell’ospedale Albert Einstein di San Paolo, mercoledì sera aveva annunciato che il cancro dell’82enne O’ Rey, è in stato ormai avanzato e che è sottoposto a “terapia intensiva” legata a “disfunzioni renali e cardiache”.

La famiglia Nascimento ha trascorso il Natale al capezzale del padre

Poco dopo la mezzanotte in Brasile, Kely Nascimento, una delle figlie di Pelè, ha pubblicato una foto su Instagram con l’attuale moglie dell’ex calciatore, Marcia Aoki, e altri parenti, all’ospedale paulista. “Vi ringraziamo tutti per tutto l’amore e la luce che inviate”, ha scritto Kely nel post, dove il padre tuttavia non compare. Nella foto con Kely ci sono i fratelli Flavia ed Edinho, e le nipoti Sophia e Stephany, tra gli altri.

La foto straziante della figlia di Pelè: “Siamo ancora qui nella lotta e nella fede”

Edinho, recentemente nominato allenatore del club Londrina, è arrivato sabato a San Paolo, dove ha raggiunto le sorelle per fare compagnia al leggendario genitore. “Padre… la mia forza è tua”, ha scritto su Instagram sotto una foto in cui gli teneva la mano. L’ex portiere si è recato al San Paolo nonostante si fosse scusato in precedenza: “Mi piacerebbe essere presente, ma sono impegnato nella mia missione qui (al club). Non sono un medico, non potrei davvero aiutare molto”, aveva dichiarato in un’intervista pubblicata venerdì. Nelle stesse ore, Kely aveva invece condiviso una foto in cui abbracciava Pelè nel letto d’ospedale. “Siamo ancora qui, nella lotta e nella fede. Ancora una notte insieme”. È il messaggio che Kely Cristina Nascimento ha pubblicato la scorsa notte su Instagram come didascalia di una foto che la mostra abbracciata al padre nel suo letto d’ospedale.

La salute di Pelè tiene con il fiato sospeso il Brasile

La salute di Edson Arantes do Nascimento, tre volte campione del mondo con il Brasile (1958, 1962 e 1970), tiene con il fiato sospesto tutto il Brasile. La squadra del Santos, alla quale il campione brasiliano ha legato la sua carriera, la prossima stagione apporrà una corona sopra lo scudetto sulla maglia, in omaggio a O’ Rei. Nel corso della Coppa del Mondo in Qatar-2022, Pelè ha ricevuto vari omaggi e auguri dai fuoriclasse attuali, come il bomber dei Mondiali, il francese Kylian Mbappè o il capitano della nazionale francese Harry Kane. Domenica scorsa Pelè ha visto la finale tra Argentina e Francia. E, dopo il trionfo dell’Albiceleste, si è congratulato con Lionel Messi e con la nazionale argentina per il terzo titolo mondiale. “Certamente Diego sta sorridendo ora”, ha scritto in un messaggio alludendo a Maradona. Da allora, Pelè non ha più postato sui suoi social network. L’ultima traccia, la foto con la figlia dal letto dell’ospedale.