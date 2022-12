“Alcuni parlamentari italiani erano marionette nelle mani di Panzeri”: le foto del passaggio dei soldi

“Leggendo le conversazioni” delle intercettazioni di Antonio Panzeri, arrestato a Bruxelles per l’inchiesta Qatargate, “si comprende perfettamente come il gruppo Panzeri fosse in grado di muovere come marionette alcuni parlamentari, soprattutto italiani”. E’ quanto si legge in un articolo di Repubblica sulle intercettazioni in mano ai magistrati belgi.

I magistrati belgi hanno i nomi dei parlamentari italiani manovrati da Panzeri

“Con alcuni di loro – prosegue il quotidiano diretto da Maurizio Molinari – parlano direttamente al telefono per indicare loro gli interventi da fare. E per complimentarsi dopo il passaggio in aula. Al momento i nomi di questi parlamentari sono coperti, così come impone la legge, da ‘omissis’. Ma se dovesse arrivare l’autorizzazione dal Parlamento a liberarli, dalla montagna si staccherebbe una nuova valanga. Sempre italiana”.

Su Repubblica le immagini del passaggio di denaro

Repubblica mostra le foto che documenterebbero il passaggio di soldi: nelle immagini ottenute dalla procura belga. Si tratta di foto scattate dalle telecamere di sicurezza dell’hotel Steigenberger Wiltcher a Bruxelles e che hanno registrato il percorso del denaro del Qatargate.

È il 10 ottobre scorso. Mancano cinque settimane all’inizio dei Mondiali di calcio. La scena si svolge in uno degli hotel di maggior lusso della capitale belga. Secondo gli inquirenti. All’incontro avrebbero partecipato il ministro del Lavoro del Qatar, Ali Ben Samih Al Marri, Antonio Panzeri e Francesco Giorgi, che aveva con sé in carrozzina la figlia che ha con Eva Kaili.

Come riporta l’articolo, quando Panzeri esce dall’albergo ha in mano la stessa borsa che aveva con sé quando è arrivato in albergo, con la differenza che quando esce “sembra più piena”. Le immagini con Panzeri e Giorgi in albergo sono state prodotte dai magistrati belgi come prova della corruzione.

(Nella prima foto si vedono a sinistra Francesco Giorgi con la carrozzina e Antonio Panzeri con una borsa, quando arrivano in albergo)