“A sinistra l’unico contante ammesso è quello nelle cucce o negli armadi”: Foti sotterra la sinistra

“Per la sinistra l’unico contante ammesso è quello nelle cucce o negli armadi“. Il commento fulminante del capograuppo di FdI Tommaso Foti è formidabile. Esemplificativo di ciò che sta emergendo dalle cronache giudiziarie circa le mazzette pagate dal Qatar ad esponenti della sinistra. Contanti a palate e nascosti in casa: un’indagine sanguinosa per la reputazione del Parlamento europeo e che coinvolge direttamente il gruppo dei socialisti. Paradosso imbarazzante. A casa di Pier Antonio Panzeri, l’ex eurodeputato dei Socialisti e Democratici finito nell’inchiesta di Bruxelles per corruzione e riciclaggio sono stati trovati 600mila euro in contanti. In ultimo, nel domicilio della vicepresidente del Parlamento Europeo, la greca Eva Kaili, a Bruxelles, sono stati trovati “più sacchi” contenenti denaro in contanti. Aquanto riferiscono diversi media francofoni, tra cui il quotidiano belga l’Echo e il settimanale francese Valeurs Actuelles.

Foti: Cosa dice la sinistra europea?

La battuta di Foti non è, dunque, solo una battuta. E il richiamo alla cuccia del cane di Monica Cirinnà con contanti incorporati è un esempio non tanto banale. Anzi, rileva Foti: “L’inchiesta sulla corruzione internazionale dal Qatar apre uno spaccato inquietante. Svelando i tentativi da parte di potenze straniere di indirizzare, attraverso azioni corruttive, le decisioni delle Istituzioni europee. Evidenzio, al riguardo, che già nel report del Parlamento europeo, acquisito dal Copasir, si evidenziava l’opera di corruzione attivata in Europa da potenze economiche. Nel predetto dossier si citano Russia e Cina ma anche Qatar e Arabia Saudita. È un report pubblico, ma pressoché ignorato- fa notare il capogruppo alla Camera di FdI- . La sinistra europea dovrebbe pur dire ora qualcosa al riguardo, con particolare riferimento alle azioni corruttive, tentate o realizzate, della Russia e del Qatar”. Dalla sinistra solo silenzio.

Tommaso Foti: “E pensare che il Pd è impegnato nella battaglia al contante…”

“Dalle parti di Pd è company poi, si è troppo impegnati nella quotidiana battaglia contro il nuovo tetto del contante, per accorgersi di queste inquietanti vicende- sottolinea sarcasticamente- ; verrebbe da dire che l’unico contante ammesso è quello custodito nelle cucce o negli armadi. Ciò detto, invochiamo un’azione di trasparenza soprattutto perché è di queste ore la notizia che è del Qatar l’operatore sponsorizzato da un ex presidente del Consiglio per acquisire Lukoil”.

Gasparri: “C’s’ha da dire il Pd delle mazzette dal Qatar?

Sferzante Maurizio Gasparri: “In attesa, da garantisti, di conoscere la reale portata degli eventi, assistiamo con sconcerto a quanto si sta verificando con iniziative giudiziarie maturate a livello europeo. Il già eurodeputato del Pd, Panzeri, molto vicino anche ad ambienti della CGIL e frequentatore di suoi leader, sarebbe stato protagonista di una vicenda inquietante a tutela degli interessi del Qatar. Uno Stato che ha una condotta assai ambigua in riferimento ai gruppi fondamentalisti. Pressioni, addirittura erogazioni di denaro, ed altre vicende inquietanti emergerebbero dalle cronache. Che cosa ha da dire il Pd su questa vicenda?”, si chiede il vicepresidente del Senato.

Gasparri: “La sinistra non può dare lezioni di moralità”

“Che cosa hanno da dire gli altri ambienti della sinistra più identitaria alla quale poi Panzeri ha fatto riferimento? Nella inquietante vicenda del Qatar spuntano anche delle Ong. Non vogliamo criminalizzare il settore, ma queste realtà presentano andamenti alterni. Accanto ad autentici esempi di virtù, abbiamo delle Ong dalla condotta tutta da verificare. È uno scandalo grave. È un’infiltrazione all’interno del sistema europeo e nel cuore del partito socialista. Il Pd e le sinistre nostrane, sempre pronte a dare lezioni di moralità agli altri che cosa hanno da dire? Lo scandalo Panzeri è gravissimo. La sinistra italiana dica qualcosa e cessi di avere quell’atteggiamento di superiorità morale che probabilmente non ha nessuna ragione di ostentare”.

“Dal Pd e dal gruppo dei socialisti attendiamo chiarezza”

“Gli italiani meritano di sapere la verità- aggiunge il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa. “Dal Pd e da tutto il gruppo socialista attendiamo parole chiare dopo che per anni hanno gettato fango sui rivali politici con insinuazioni cadute nel nulla”.