Zanicchi: «Tifo per Giorgia Meloni, è coraggiosa. Silvio è molto intelligente e collaborerà»

È un fiume in piena. Alla veneranda età di 82 anni Iva Zanicchi non ha perso la sua storica verve. Tutt’altro. E lo dimostra in una lunga e frizzante intervista a La Verità. Protagonista assoluta di Ballando con le Stelle (“Il mio corpo è flessibile, ho fatto il ponte senza avere il mal di schiena”), cantante, opinionista dalla battuta sempre pronta (qualche parolaccia compresa), ha alle spalle una carriera formidabile con tre vittorie al festival di Sanremo. Accanto alla musica e allo spettacolo una grande passione per la politica.

Iva Zanicchi: “Ai giovani invidio il menefreghismo”

Si parte dalle performance sulla pista da ballo di Milly Carlucci in coppia con Samuel Peron e si finisce a parlare di attualità, di giovani, di governi. Del premier Meloni, “coraggiosa e capace”. E del Cavaliere, un amore che dura negli anni. “Invidio ai giovani quello che io non ho mai avuto, la leggerezza. Un certo menefreghismo. Hanno la sfrontatezza di voler arrivare a una meta senza soffrire. Noi facevamo la gavetta, ci hanno insegnato a lavorare e studiare per anni Oggi partecipano a un talent e dopo sei mesi sono in tour negli stadi o a Sanremo. Magari subito dopo spariscono”.

“Ho sempre ammirato Meloni e tifo per lei”

Contro corrente, sferzante, Iva Zanicchi, alle spalle un’esperienza politica come europarlamentare di Forza Italia, non nasconde la sua grande ammirazione per Giorgia Meloni. “L’ho sempre ammirata e tifo per lei. La seguo da anni e quando ho avuto degli incontri casuali sono stati sempre cordiali. È coraggiosa, capace e coerente. La coerenza gliela riconoscono tutti”. Andrà tutto liscio? “Spero non si scoraggi perché incontrerà molti ostacoli e molte difficoltà a governare. Con tanti oppositori che ci sono”. Zanicchi è convinta che la prima donna premier ha la capacità di governare.

Berlusconi è intelligente e collaborerà

“Noi italiani siamo meravigliosi. Ma spesso non ci piacciono le persone di successo, siamo un po’ invidiosi. Le opposizioni fanno il loro lavoro. Ma dico: se la gente le ha dato fiducia, lasciamola lavorare”. Di Berlusconi dice che, malgrado la ‘sconfitta’ elettorale, non ha mai perso la scena. “Ma dato che è molto intelligente, e che gli voglio bene, sono sicura che sarà capace di ragionare senza ascoltare nessuno. E, nonostante non sia il premier, sarà pronto a collaborare con lei. Lui rimarrà sempre Berlusconi, però le elezioni le ha vinte lei”.