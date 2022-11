“X Factor 2022” al punto di svolta: eliminati Dadà e Matteo Orsi, scintille tra i giudici

Punto di svolta per X Factor 2022. Al tavolo tensione palpabile e ancora bisticci tra i giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi, che non si son fatti scivolare nulla. Doppia clamorosa eliminazione (hanno lasciato il palco Dadà e Matteo Orsi, rispettivamente delle squadre di Fedez e Dargen). Ma soprattutto per tutti quelli rimasti in gara la possibilità tanto agognata di presentare nel prossimo Live Show il proprio inedito.

Clima teso a “X Factor 2022”

Ad alleggerire il clima teso, due ospiti. Sangiovanni è stato il protagonista dell’inizio dello show col suo nuovo singolo “Fluo”. Yungblud ha proposto un mash-up tra “God Only Knows” dei Beach Boys e il suo ultimo singolo “Tissues”. Il terzo Live dello show ha registrato 644mila spettatori medi con una share del 3,2%, in leggera crescita rispetto alla settimana scorsa. E +24% rispetto all’omologo episodio dello scorso anno.

Va forte l’hashtag

Sui social, grazie alle oltre 208mila interazioni social nella giornata di ieri e 239mila interazioni totali (rispettivamente +14% e +26%), l’hashtag ufficiale #XF2022 è entrato ancora una volta direttamente al primo posto dei Trending Topic di Twitter durante la messa in onda come argomento più discusso della serata, stazionando poi in classifica, sempre sul podio, fino alla mattina di oggi.