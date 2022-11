“Un colpo di calore” tra le ipotesi della morte in allenamento del calciatore colombiano Balanta (video)

Tragedia nel calcio colombiano. E’ morto improvvisamente a soli 22 anni Andres Balanta, difensore centrale dal futuro assicurato che lo scorso anno aveva conquistato il titolo con il Deportivo Cali e che da questa estate era in prestito agli argentini dell’Atletico Tucuman. Balanta è crollato a terra privo di sensi ieri mentre si allenava con la sua squadra, probabilmente a causa di un infarto, per poi spirare poco dopo in ospedale. “Forse è stato un colpo di calore”, ipotizzano i dirigenti argentini, riferendosi al momento di grande caldo che si sta vivendo ora nella zona.

Balanta aveva giocato anche nella nazionale olimpica della Colombia

“L’Atletico Tucumán si rammarica di confermare la morte del calciatore colombiano Andres Balanta. Abbracciamo e accompagniamo con profondo rispetto la tua famiglia e i tuoi amici in questo momento”, si legge in un tweet del club argentino. Cresciuto nel settore giovanile del Deportivo Cali, Balanta aveva esordito in prima squadra il 7 maggio 2018 disputando l’incontro di campionato pareggiato 0-0 contro il Deportivo Pasto. In Nazionale, aveva debuttato nell’under 17 nel 2017 per poi vestire le maglie dell’under 20 e della Colombia Olimpica.

Dopo un periodo di ferie, la squadra guidata da Lucas Pusineri, con Andrés Balanta tra i giocatori a disposizione, aveva ripreso ad allenarsi 24 ore prima pensando alla preparazione per la stagione 2023. Il club ha riferito martedì mattina che gli allenamenti si sarebbero svolti in orari speciali a causa delle alte temperature registrate a Tucumán . “Una buona idratazione è una delle chiavi”, aveva detto l’allenatore argentino prima della tragedia.

Secondo fonti dall’Argentina, il calciatore 22enne è deceduto all’arrivo in ospedale dopo che i tentativi di rianimazione tramite massaggio cardiaco e defibrillatore erano proseguiti per più di 40 minuti. Il quotidiano locale La Gaceta ha ricordato che il giocatore era già svenuto quando faceva parte del Deportivo Cali in Colombia, nel 2019.