Uccisero un uomo nel 2017, arrestati a Roma. Dovranno scontare 12 e 7 anni di carcere

Sono i responsabili dell’uccisione di un 63enne, trovato morto a Roma nel quartiere Trullo. Rintracciati dopo anni sono stati arrestati. Gli investigatori della Polizia del Distretto di San Paolo, Roma, hanno eseguito l’ordine di carcerazione a carico della coppia. Emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma. I due sono condannata alla pena di 12 e 7 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale.

Omicidio preterintenzionale, arrestata una coppia a Roma

I fatti risalgono al maggio 2017 quando agenti del Distretto San Paolo erano intervenuti, su richiesta dei sanitari, in un appartamento per la morte sospetta di un uomo di 63 anni. Le indagini, condotte con il coordinamento della Procura di Roma, avevano permesso di accertare che la morte era stata causata dalla percosse che la vittima aveva ricevuto da una coppia. Maltrattamenti e botte nella notte precedente al ritrovamento del cadavere. Da parte di un uomo e una donna di 54 e 41 anni. Gli elementi acquisiti hanno portato alla sentenza di condanna emessa dalla Corte di Assise di Appello di Roma divenuta poi definitiva nei giorni scorsi. Sono stati gli stessi agenti del Distretto San Paolo, dopo una serie di accertamenti per rintracciare i due omicidi, a notificare l’ordine di esecuzione ed a condurre i due negli istituti di pena.