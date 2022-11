Tragedia al carcere di Siracusa: un agente di Polizia Penitenziaria si suicida con la pistola d’ordinanza

Tragedia davanti al carcere di Siracusa. Un agente di polizia penitenziaria si è suicidato nei pressi del carcere cittadino utilizzando l’arma di ordinanza. Lo ha reso noto il sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe. “È una notizia inquietante che ci sconvolge tutti. Quello dei poliziotti penitenziari suicidi è un dramma che va avanti da tempo. Dall’inizio dell’anno quattro sono stati i poliziotti suicidi, tre dei quali in Sicilia”, ha affermato il segretario generale del Sappe, Donato Capece.

Il Sappe: “Numeri sconvolgenti”

I colleghi sono sconvolti. Mentre sono in corso accertamenti sulle ragioni del tragico gesto, il Sappe rileva come “i poliziotti penitenziari sono lasciati abbandonati a loro stessi da tempo; mentre invece avrebbero bisogno evidentemente di uno strumento di aiuto e di sostegno. Lo scorso anno 2021 sono stati 5 i poliziotti penitenziari che si sono tolti la vita, 6 nel 2020 ed erano stati 11 nel 2019”. Numeri “sconvolgenti” per Capece.

Servono medici e psicologi della Polizia Penitenziaria

“Servono soluzioni concrete per il contasto al disagio lavorativo da parte del Ministero della Giustizia e Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria”. La poposta dei dindacalisti è quella di strutturare un’apposita direzione medica della Polizia Penitenziaria: composta da medici e da psicologi impegnati a tutelare e promuovere la salute di tutti i dipendenti dell’Amministrazione Penitenziaria”. L’agente poco dopo la fine di una cena, insieme ai suoi colleghi, si è tolto la vita. Aveva 48 anni, leggiamo sul sito BlogSicilia. Era in servizio negli uffici del Tribunale di Siracusa, ma nessuno di coloro che erano con lui avrebbero sospettato qualcosa, “né, nei giorni scorsi, sarebbero emersi comportamenti strani da parte del poliziotto”. Eppure è giunto a un gesto estremo. L’uomo lascia la sua famiglia, sotto shock, così come tutti gli amici ed i colleghi, ancora increduli per quanto accaduto.

Lisei (FdI): “L’ennesimo suicidio che lascia sgomenti. Apriremo una riflessione seria”

“Lascia sgomenti il suicidio, l’ennesimo, di un appartenente al corpo di polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Siracusa che si è tolto la vita con l’arma di ordinanza. Quello dei suicidi degli operatori delle forze dell’ordine è un dramma che si ripete purtroppo ultimamente con troppa frequenza e su cui è necessario aprire riflessione seria, in particolare sulla qualità del lavoro di chi tutela la sicurezza del Paese”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Marco Lisei, capogruppo nella Commissione Affari Costituzionali.