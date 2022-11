Tragedia a Roma: 19enne travolto sui binari della metro B/B1 alla stazione di piazza Bologna

Ennesima tragedia nella Capitale. Un ragazzo romano di 19 anni è stato travolto nel primo pomeriggio da un convoglio della metro B/B1 alla stazione di piazza Bologna. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri. Il ragazzo è stato soccorso in condizioni gravissime: è stato trasportato all’ospedale Umberto I e – a quanto si apprende – versa in pericolo di vita. Il macchinista del treno ha dato l’allarme e ha cercato di arrestare la marcia. Purtroppo è stato inutile. I Vigili del fuoco hanno lavorato assiduamente per sollevare il treno ed estrarre il giovane.

Sospesa la circolazione della metro B

La circolazione sulla linea della metro B, nella tratta Castro Pretorio-Monti Tiburtini/Ionio, è stata inizialmente sospesa per consentire i soccorsi e i rilievi e poi è stata riattivata. Dalle prime informazioni, i carabinieri hanno visionato le telecamere di videosorveglianza e si tratterebbe di un tentativo di suicidio. Le indagini dei carabinieri proseguono.