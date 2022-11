Torino, bimbo di un anno e mezzo precipita dal balcone di un palazzo: è gravissimo

Un bimbo di 18 mesi è precipitato questo pomeriggio dal balcone di un appartamento del quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord di Torino. Si tratta di un bimbo di origini afghane precipitato in circostanze tutte da chiarire da un appartamento situato all’incrocio tra corso Giulio Cesare e via Gottardo. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Verde di Villastellone, che lo hanno trasportato all’ospedale Regina Margherita in condizioni critiche. Le circostanze sono tutte da chiarire.

Torino, bimbo di un anno e mezzo precipita dal balcone: gravissimo

La polizia sta indagando per far luce su quanto accaduto. “Il piccolo è caduto da una finestra del primo piano del palazzo – ricostruisce Torino Today- probabilmente dopo essere salito su un tavolo. La caduta è stata in parte attenuata dal tendone della profumeria Rossi di via Gottardo. Dopo essere precipitato sul tendone, il bambino è finito sul marciapiede vicino alle auto parcheggiate. In casa al momento dell’accaduto erano presenti la madre, il nonno materno, la zia materna e due fratelli più grandi. Secondo una prima ricostruzione, in quel momento i bambini stavano giocando tra di loro mentre gli adulti si trovavano in un’altra stanza.

La polizia sta cercando di ricostruire la dinamica

Un edificio “maledetto”. In via Pacini nel febbraio 2022 era caduto dall’ottavo piano ed era morto un altro bimbo di quasi due anni, che si era arrampicato su un divano e aveva raggiunt ola finestra, perdendo l’equilibrio, racconta il sito on line di Repubblica. Sul posto la polizia che sta cercando di capire la dinamica dell’accaduto. Secondo le notizia che arrivano ora dopo ora dai siti in continuo aggiornamento, la mamma sarebbe uscita di casa lasciando i due figli – il piccolo precipitato e un altro, di quattro anni – in casa. Uno dei due, il minore appunto, avrebbe scavalcato il balcone, precipitando.