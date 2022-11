Tapiro d’oro di Striscia a Laura Boldrini: nel 2018 premiò la suocera di Soumahoro

Laura Boldrini finisce nelle grinfie di Striscia la notizia per un episodio, oggi decisamente imbarazzante, che riguarda la suocera di Aboukabar Soumahoro. Nel 2018 l’allora presidente della Camera premiò Marie Therese Mukamitsindo come migliore imprenditrice straniera. in occasione della decima edizione del MoneyGram Awards. Oggi la premiata è indagata per truffa aggravata e false fatturazioni nella gestione della cooperativa Karibu, dedita all’accoglienza dei migranti.

Staffelli consegna il tapiro d’oro a Laura Boldrini

Lo scivolone non è passato inosservato alla squadra del format satirico di Antonio Ricci. E Valerio Staffelli si è attivato, microfono in pugno, per la consegna ufficiale dello storico Tapiro d’Oro di Striscia alla Boldrini, oggi parlamentare del Pd. Che sorride imbarazzata. Poi si difende scaricando ogni responsabilità sulla Giuria d’onore di cui non faceva parte. “Io mi sono limitata a consegnare un premio che era stato deciso da altri. La giuria era composta dai rappresentanti di MoneyGram, delle associazioni degli artigiani, di Confindustria e delle piccole e medie imprese. Il Tapiro d’oro consegnatelo anche alla giuria del premio”, replica puntuta all’inviato di Striscia. Ma Staffelli non si perde d’animo e stuzzica con un’ultima domanda: l’ex terza carica dello Stato non ha fatto qualche verifica prima di consegnare il premio alla suocera di Soumahoro? “Con una giuria di questo tipo chi non si fida?”, risponde Boldrini. Penso che avrebbero dovuto fare loro questo lavoro. In quegli anni lì chi ha deciso di darle il premio evidentemente non sapeva nulla. Poi sono emerse queste magagne…”. Magagne.