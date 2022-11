Studenti, per l’associazione dei presidi cortei mossi dall’ideologia e non dalle rivendicazioni sulla scuola

Pochi e con le idee assai confuse. Questa la fotografia degli studenti scesi in piazza venerdì per il No Meloni day. I ragazzi che hanno deciso di manifestare non sono certamente la maggioranza: secondo un sondaggio effettuato dal portale Skuola.net alla vigilia delle manifestazioni – su un campione di 1.500 studenti di scuole superiori e università – solo poco più di 1 su 10 pare abbia voluto esserci. Deboli, inoltre, le rivendicazioni sulla scuola. Gli studenti erano in strada principalmente per manifestare il loro dissenso verso il governo di destra. Per oltre 1 manifestante su 2 le manifestazioni erano contro i provvedimenti adottati finora dall’Esecutivo, che però sulla scuola non ha deciso nulla…

Le manifestazioni degli studenti, che si sono svolte in oltre 40 città, non sono basate su “rivendicazioni nel merito” quanto piuttosto basate su “questioni ideologiche”. Ne è convinto il presidente dell’Anp, Antonello Giannelli commentando con l’Adnkronos le proteste.

“Ho avuto modo di leggere un po’ di comunicati, di sentire un po’ di slogan pronunciati in queste manifestazioni. A me – sottolinea – sono sembrate essenzialmente manifestazioni contro il governo a prescindere. Non ho sentito rivendicazioni nel merito – aggiunge – mi è sembrato si concentrassero più su questioni ideologiche quindi non le vedo strettamente collegate ad azioni messe in campo dal governo. Anche perché – evidenzia Giannelli – per quanto riguarda l’istruzione non è che c’è molto. Il ministro sta prendendo confidenza. Sono manifestazioni ideologiche – ribadisce – non collegate a nessun fatto concreto, manifestazioni di protesta generiche verso una scuola che non condividono che, però, non fanno riferimento a concrete azioni di governo. Le vedo basate più su un fondamento di natura ideologica che altro”.