“Sei un cogl…”. “Maleducato!”. Scontro e insulti tra il legista Candiani e il renziano Migliore (video)

Volano parole grosse, in tv, Stefano Candiani (Lega) e Gennaro Migliore (Italia Viva), nel giorno in cui si discute, All’aria che tira di Mirta Merlino, del disastro ambientale di Ischia. Il renziano Migliore lancia accuse generiche al governo, il leghista lo accusa di sciacallaggio e poi parte con un improperio: “Non fare il cogl…! Ma vergognati! Speculare sulla miseria della gente è ignobile”, “Ti devi scusare, sei un maleducato! State mettendo sottosopra il Paese”. Un duetto molto spiacevole che prosegue con accuse reciproche e la richiesta di scuse da parte di Migliore, che non arrivano. “Stai zitto!”, dice il renziano al leghista, che replica: “Ma vai a quel paese!”.