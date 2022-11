Rinuncia alla prestazione sessuale: uomo preso a pugni e minacciato con un coltello

Si è recato in un’abitazione di Reggio Emilia per consumare una prestazione sessuale a pagamento con una ragazza cinese. Ha capito però che la giovane prostituta non coincideva con quella nella foto dell’annuncio che aveva visionato sul web. E ha manifestato l’intenzione di rinunciare all’incontro a pagamento. A questo punto un’altra donna ha impugnato un coltello e l’ha minacciato- Gli ha strappato letteralmente dalle mani i 60 euro che stava per consegnare alla prostituta prima del rifiuto.

Preso a pugni dopo il no alla prestazione sessuale

Ma non solo. Il “cliente” si è imbattuto in un uomo cinese che – giunto per dare manforte alla donna – l’ha colpito con due pugni al volto. Il malcapitato 27enne reggiano è riuscito a trovare rifugio nel bagno. Si è chiuso e ha lanciato, per il tramite del suo cellulare, l’allarme al 112 dei carabinieri. La gazzella ha poi rintracciato il richiedente in strada. Infatti, il 27enne era riuscito a fuggire dalla porta posteriore dell’abitazione.