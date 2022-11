Renzi spietato con Letta: “Nessuno peggio di lui. Se il Pd si allea con Conte la Meloni governa a vita”

“La maggioranza che governa il paese non è imbattibile, se governa è perché gli altri hanno lavorato secondo la strategia lettiana che non ha funzionato benissimo”. Il leader di Italia Viva Matteo Renzi si scatena contro Letta, presentando la versione aggiornata del suo libro “Il Mostro” a Firenze. Nel mirino, ovviamente, c’è il Pd: “Quando si dice Tony Blair brutto, Conte bello si segna la fine dell’esperienza del centrosinistra e si fa un regalo alla destra… auguro a chi vincerà il congresso del Pd di essere animato dalla volontà di costruire una alternativa, altrimenti la Meloni governerà a lungo”, ha aggiunto.

“Io non entro nelle vicende del Pd. Non so se Dario Nardella si candiderà, ho capito che si candida, non so se lo eleggono”, risponde poi ai giornalisti a proposito della candidatura del sindaco di Firenze, Dario Nardella, a segretario del Pd.

Renzi contro Letta, “il peggiore di sempre”

“Chiunque vinca farà meglio di Enrico Letta. Il danno che ha combinato Letta al centrosinistra è incredibile, quindi chiunque vinca farà meglio di lui, di questo sono sicuro”, dice poi a Zapping su Radio Rai 1. “Letta si è fatto dominare dal rancore personale“. E sul Terzo polo: “Noi daremo vita a questa federazione e la guida sarà ancora nelle mani di Carlo Calenda. Non è un partito unico ma è destinato a diventarlo. Poi quando mi devo far sentire, mi faccio sentire”.

Stima viene espressa da Renzi nei confronti di Carlo Nordio, “perché anche io mi aspetto che chi sbaglia paga. Un magistrato che sbaglia, deve pagare”. “Sono l’unico che in questa fase va dai magistrati e gli dice che io non mi fido di loro pero’ siccome mi fido delle istituzioni mi siedo e sento cosa hanno da dirmi-ha aggiunto Renzi parlando dell’inchiesta della Procura di Firenze che lo vede indagato per la Fondazione Open -. Quello che è chiaro è che io rispetto i giudizi, il Pm di Firenze Luca Turco non rispetta i giudizi della Cassazione. E’ una cosa enorme, scandalosa, al limite dell’eversivo”.