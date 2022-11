Rapina uno studente americano con lo spray al peperoncino e picchia 2 agenti. Arrestato un gambiano

Rapina un gruppo di turisti americani accecandoli con lo spray al peperoncino. Scappa per le vie del centro, inseguito dai poliziotti. Una volta raggiunto li aggredisce mandandoli in ospedale. Sono le ‘prodezze’ di un giovane gambiano. Che alla fine deve arrendersi alle manette dopo l’arrivo di una volante in soccorso agli agenti. È successo questa notte a Firenze intorno alle 3.

Firenze arrestato un gambiano dopo un lungo inseguimento

L’immigrato è stato fermato con l’accusa di rapina aggravata in concorso. Resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La vicenda inizia con il soccorso di una volante a uno studente americano di 21 anni. In via Tornabuoni, all’altezza di piazza Santa Trinità. Il giovane racconta agli agenti di essere stato vittima di una rapina. Da parte di un piccolo gruppo di origine straniera. Mentre parla da via Porta Rossa sbuca il 23enne gambiano inseguito da un altro ragazzo. Che urla spiegando di correre dietro alla persona che gli aveva appena rubato il cellulare. Nel frattempo il rapinatore getta qualcosa dentro un cestino dell’immondizia. E continua a fuggire inseguito anche dalla polizia. Quando viene raggiunto si scatena contro i due agenti. Una poliziotta si è vista afferrare per i capelli. Mentre l’altro viene colpito da un violento calcio alla gamba. Nessuno dei due poliziotti, però, lo molla. Fino all’arrivo di una seconda volante che riesce a fermarlo.

Calci e pugni agli agenti finiti in ospedale

Una volta recuperata la refurtiva (lo smartphone rubato poco prima) la polizia riesce a ricostruire la dinamica. Tutto sarebbe cominciato intorno alle 3.00 all’uscita di un locale del centro storico. Dove uno degli studenti americani sarebbe stato avvicinato all’improvviso da alcuni sconosciuti. Che, tra uno spintone e l’altro, avrebbero cercato di portargli via il cellulare dalla tasca dei pantaloni. Quando il giovane ha reagito, uno degli aggressori gli avrebbe scaricato una bomboletta di spray al peperoncino sul viso. A quel punto sarebbe uscito dal locale un amico della vittima. Che sarebbe entrato in scena per difendere il suo connazionale. È a questo punto che il gambiano afferra al volo il telefonino dalle mani del secondo studente. Il giovane derubato ha cominciato a rincorrere il rapinatore. Mentre l’amico ha cominciato invece a vagare per le vie del centro. Fino a quando non ha incrociato la volante in via Tornabuoni. I due agenti sono finiti in ospedale, con qualche giorno di prognosi. Sono in corso accertamenti per identificare gli altri membri del gruppo. Che al momento sarebbe riuscito a far perdere le proprie tracce.