Qatar, la Fifa: vietato vestirsi da crociati, è offensivo: tifosi inglesi vestiti da Templari fermati (video)

Vietato ai tifosi inglesi travestirsi da crociati al match di Coppa del Mondo tra Inghilterra e Stati Uniti in Qatar: lo scrive il Times, citando la Fifa. “I crociati nel contesto arabo possono essere offensivi contro i musulmani”, scrive il quotidiano. Chi indosserà cotte di maglia, spade di plastica e scudi con la croce di San Giorgio non potrà entrare nello stadio Al Bayt di Al Khor, a nord di Doha, secondo il Times. Un video condiviso su Twitter ha mostrato due tifosi vestiti con costumi da crociato respinti dall’ingresso in uno stadio del Qatar dal personale di sicurezza.

La Fifa: “I crociati nel contesto arabo possono essere offensivi contro i musulmani”

Anche il gruppo anti-discriminazione Kick It Out ha sconsigliato ai fan di indossare costumi che rappresentano cavalieri o crociati. Che ricordano le guerre di religione che i cristiani hanno condotto contro i musulmani durante il Medioevo. “Vorremmo avvisare i tifosi che assistono alle partite della Coppa del Mondo: alcuni abiti, come i costumi in maschera che rappresentano cavalieri o crociati, potrebbero non essere accolti in Qatar e in altri paesi islamici. I consigli di viaggio del Ministero degli Esteri emessi prima del torneo hanno suggerito che i fan dovrebbero familiarizzare con le usanze locali; e incoraggiamo i fan ad adottare questo approccio”.

Qatar: ingresso vietato a tifosi inglesi vestiti da San Giorgio

Ennesima restrizione. Bandita la birra, è aumentato anche il controllo del vestiario indossato dai tifosi. Che deve seguire canoni ben precisi. Banditi tutti i riferimenti che possano essere collegati al mondo LGTBQ+, sul medesimo principio la FIFA sconsiglia anche altri tipi di indumenti che i tifosi pensavano potessero venire identificati come innocui.

Qatari authorities have started banning England fans from wearing crusader costumes in stadiums. The attire, complete with swords and crosses, are offensive due to crusader history of rape, slaughter and occupation of Arab lands.#Qatar #Eng #FIFAWorldCup pic.twitter.com/BoL6dnZEjz — Robert Carter (@Bob_cart124) November 23, 2022

Vestirsi da San Giorgio quando gioca la Nazionale inglese è uso diffuso

Pertanto, ad alcuni tifosi tifosi inglesi travestiti da cavalieri Templari è toccato il fermo dalla polizia. Trattenuti, (forse) arrestati e ora oggetto di uno specifico bando. Per non turbare la suscettibilità dei qatarioti. Molti quotidiani e siti sportivi fanno ricordare che il costume da San Giorgio quando gioca la nazionale è spesso usato. Che ci fosse anche della malizia? Non è dato sapere, tuttavia va registrata la differente reazione all’episopdio: “alcuni residenti del Qatar sembrano avere preso la trovata con ironia; chiedendo selfies agli ultrà in armatura a piastre; altri invece erano chiaramente scioccati.