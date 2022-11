Opposizioni divise sulle armi ma domani Conte proverà a “rubare” in piazza i pacifisti al Pd

Giuseppe Conte ora cerca di essere il protagonista della manifestazione “Europe for Peace” contro la guerra in Ucraina. «Abbiamo aderito da subito con tutto il M5S ma non vogliamo mettere bandiere e cappelli politici. Vogliamo soltanto, da cittadini, dare il nostro contribuito perché la strategia che stiamo perseguendo adesso ci porta all’escalation militare che non ci dà una via d’uscita».

Manifestazione della pace a Roma: le adesioni

Gli organizzatori della manifestazione che si terrà domani a Roma sono associazioni e sindacati, Acli, Arci, Agesci e tutta la Rete italiana Pace e disarmo nata il 21 settembre 2020 dall’unificazione di due organismi storici del movimento pacifista e disarmista italiano: la Rete della Pace (fondata nel 2014) e la Rete Italiana Disarmo (fondata nel 2004). Propongono il «cessate il fuoco subito», il «negoziato per la pace», « mettiamo al bando tutte le armi nucleari», «solidarietà con il popolo ucraino e con le vittime di tutte le guerre». L’appuntamento è alle 12 in piazza della Repubblica da dove alle 13 partirà il corteo “Europe for peace”. L’arrivo è previsto a piazza San Giovanni in Laterano per le 15, quando inizieranno gli interventi dal palco. Oltre 500 sigle saranno in piazza.

Manifestazione per la pace, nessun simbolo di partito

Domani però in piazza non ci saranno simboli di partito, nessuna bandiera rossa né quelle con le 5Stelle del Movimento. Come riporta Libero, gli organizzatori scrivono: «Ai politici che verranno consigliamo di portarsi un grande cartello con la scritta “Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa”…», e chiedono «gesti concreti alle forze politiche che marceranno con noi in piazza». In sostanza, scrive il quotidiano, «adesione al Trattato per la messa al bando delle armi nucleari; riduzione delle spese militari; istituzione dei Corpi civili Europei di pace; approvazione di una legge della Difesa civile non armata e non violenta, e così via».

I grillini saranno in piazza

I grillini saranno in piazza. E Conte va oltre. «È importante che a questa manifestazione ci siano tantissimi cittadini, anche chi ha votato il centrodestra, anche chi ha votato FdI ma non condivide questa spinta bellicista perché non ha assunto nessun impegno con Washington. Quanti più cittadini ci saranno tanto più daremo un segnale ai nostri governanti, non solo in Italia ma nell’Unione europea e a tutta l’alleanza atlantica», ha affermato il leader M5s, Giuseppe Conte, a “Dritto e Rovescio” su Rete 4.

I partiti che saranno in piazza

Ma se M5S marcia a Roma, Azione di Carlo Calenda invece va a Milano, all’Arco della pace perché «la pace non è la resa degli ucraini». Il Pd, dopo le iniziali titubanze, ci sarà anche perché una parte dei parlamentari dem, parteciperà comunque a titolo personale. Così come parteciperanno anche Sinistra italiana e Verdi, Rifondazione comunista e Unione popolare. In sostanza, la sinistra cercherà di ritrovarsi nel simbolo della pace.