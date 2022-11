“Non scrivete dispenser, ma dispensatore!”. Rampelli e la battaglia per il “made in Italy” della lingua (video)

“Alla Camera dei deputati italiana si parla italiano. Non dovrebbe essere una novità! Eppure si fa fatica anche qui. Prosegue la battaglia sull’utilizzo della nostra lingua al posto dell’inglese. Nuova legislatura, vecchi vizi. Non si capisce perché il dosatore di liquido igienizzante per le mani debba essere chiamato ‘dispenser'”. Così Fabio Rmpelli sui social, postando il video dell’Aula e l’immagine di un documento uffiiciale della Camera nel quale viene utilizzato, senza particolari necessità, la parola inglese “dispenser”. Una battaglia in nome del made in Italy anche sulla lingua da utilizzare, almeno nei luoghi pubblici e istituzionali della Repubblica italiana.