Napoli, un martello viene lanciato su un’auto e fracassa il volto di una donna: prognosi riservata

Nella tarda serata di ieri i Carabinieri della stazione di Varcaturo (Napoli) sono intervenuti lungo l’asse mediano, direzione Lago Patria, dove un’auto era stata colpita da un oggetto metallico, la testa metallica di un martello: l’oggetto avrebbe colpito e frantumato il parabrezza di una Fiat 600, colpendo in pieno volto la conducente, una 33enne di Giugliano in Campania. La donna, in auto con altre persone, è stata immediatamente soccorsa e portata in ospedale a Pozzuoli. E’ stata ricoverata in prognosi riservata per fratture multiple maxillofacciali. Indagini in corso dei Carabinieri per chiarire la dinamica.

Napoli, il martello ha colpito una donna di 33 anni di Giugliano

La donna, 33 anni ed originaria di Giugliano in Campania, era nella sua Fiat 600 assieme ad altre persone, non sarebbe in pericolo di vita, ma i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. Indagano i carabinieri di Varcaturo, giunti sul posto dopo l’impatto: si cerca di capire l’esatta dinamica della vicenda e capire chi abbia lanciato il martello contro l’auto e il perché. I militari dell’Arma che, in ogni caso, non trascurano al momento alcuna pista in attesa di comprendere l’esatta dinamica della vicenda.

La parte metallica del martello è stata rinvenuta all’interno della vettura della donna.