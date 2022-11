Morto dopo una lunga malattia a 67 anni l’ex-ministro Roberto “Bobo” Maroni. Meloni: un amico

Dopo una lunga malattia che ha combattuto con tutte le sue forze – “È una cosa che non trascuro, facendo tutte le cure necessarie. Ho capito che tra le cose importanti non c’è la politica con la “p” minuscola”, disse il 15 ottobre scorso in un’intervista al Corriere – si è spento questa notte alle 4, a 67 anni Roberto “Bobo” Maroni, varesino, figura storica della Lega, di cui è stato segretario federale del Carroccio dal 2012 al 2013, vicepremier, tre volte ministro e governatore della Regione Lombardia.

“Questa notte alle 4 il nostro caro Bobo ci ha lasciato – ha annunciato con un post su Instagram la famiglia. – A chi gli chiedeva come stava, anche negli ultimi istanti, ha sempre risposto ‘bene’. Eri così Bobo, un inguaribile ottimista. Sei stato un grande marito, padre e amico”.

Nel post si legge una citazione di Emily Dickinson: “Chi è amato non conosce morte, perché l’amore è immortalità, o meglio, è sostanza divina’. Ciao Bobo”.

“Grande segretario, super ministro, ottimo governatore, leghista sempre e per sempre. Buon vento Roberto”, lo ha ricordato, fra i primi, sempre su Instagram, Matteo Salvini.

“Sono profondamente colpita dalla notizia della scomparsa di Roberto Maroni. Un amico, un politico intelligente e capace, un uomo che ha servito le Istituzioni con buonsenso e concretezza – dice il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. – Il Governo esprime il suo cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia e ai suoi cari in questo momento difficile”.

Avvocato con incarico nell’ufficio legale di una multinazionale, Bobo Maroni è partito dai banchi del consiglio comunale di Varese, trascinato da Umberto Bossi – con cui, poi, romperà – per arrivare ai vertici della politica maneggiata sempre con ironia, competenza, umanità e il giusto distacco.

Amante della musica, in particolare del jazz e del soul che interpretò suonando con il suo gruppo “Distretto 51”, aveva in testa un rotta tutta sua. Come quella che prese improvvisamente insieme a cinque amici attraversando l’Atlantico in barca a vela, a un certo punto.