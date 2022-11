Monopoli, espulsa da una chat di ragazzini una 13enne si toglie la vita. Si indaga per istigazione al suicidio

Cacciata da una chat scolastica e indotta al suicidio? Si indaga per istigazione al suicidio per la vicenda della ragazzina di 13 anni che domenica scorsa si è tolta la vita mentre era da sola in casa a Monopoli, in provincia di Bari. Al momento del ritrovamento del corpo in bagno da parte della madre, la ragazzina, secondo quanto emerso, stringeva in mano il suo telefono cellulare. Le indagini sono condotte dalla Procura di Bari e dai carabinieri. L’ipotesi investigativa sulla quale però gli inquirenti mantengono uno stretto riserbo è che la ragazzina sia stata esclusa da gruppi di amici su una chat di whatsapp. Il sindaco di Monopoli Angelo Annese ha proclamato per oggi il lutto cittadino.

Triste per l’espulsione dalla chat: c’è questo alla base del suicidio?

La ragazzina ne aveva parlato anche con i genitori, che l’avevano rassicurata cercando di convincerla che in lei non ci fosse nulla di sbagliato. Non è servito. Si indaga per istigazione al suicidio. Domenica sera i genitori della ragazzina erano usciti insieme all’altro figlio. Avevano chiesto anche a lei di andare con loro, ma la ragazzina li aveva convinti a lasciarla a casa. Poi era stata ritrovata agonizzante in bagno. La mamma ha tentato di rianimare la figlia in attesa che arrivassero i sanitari del 118.

Nei prossimi giorni i carabinieri dovranno cominciare a sentire tutte le persone che in questi ultimi giorni hanno avuto a che fare con la 13enne. Saranno ascoltati la dirigente della scuola media frequentata dalla 13enne e le sue insegnanti, per capire se anche tra le mura dell’edificio scolastico la piccola avesse mostrato cenni di malessere. Ma a quanto pare era triste per essere stata esclusa da una chat su whatsapp tra compagni di scuola. Quanto basta, purtroppo, per indurla a togliersi la vita. La tredicenne però non ha lasciato alcun messaggio prima di togliersi la vita.