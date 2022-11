Malore in casa per Umberto Bossi: il Senatùr ricoverato in ospedale in via precauzionale

Malore in casa per Umberto Bossi, che è stato ricoverato in ospedale. Secondo quanto trapelato, l’ottantunenne fondatore della Lega si trovava nella sua abitazione di Gemonio, in provincia di Varese, quando si è sentito male. Le sue condizioni non sarebbero considerate particolarmente gravi, ma il quadro clinico generale avrebbe spinto i medici a suggerire valutazione e monitoraggio ospedaliero.

Bossi ricoverato in ospedale in via precauzionale

Bossi, secondo quanto emerso, si trova all’ospedale di Circolo a Varese, dove è stato trasferito in ambulanza. La notizia del ricovero è stata diffusa dal Corriere della Sera, che ricorda anche come le condizioni di salute di Bossi, dopo l’ictus che lo aveva colpito nel 2004 e che aveva fatto temere il peggio, si siano complicate dopo una caduta in casa tre anni fa. Proprio il suo stato finora lo ha tenuto lontano da Montecitorio, dove è stato rieletto due mesi fa.

Bossi atteso al battesimo del “Comitato Nord”, previsto per il 27 novembre

Bossi non è mancato, però, al voto di fiducia e all’elezione del leghista Lorenzo Fontana alla presidenza della Camera. Inoltre, di recente aveva fatto sapere che il 27 novembre avrebbe preso parte a Giovenzano, nella provincia pavese, alla prima uscita pubblica del “Comitato Nord”, da lui lanciato lo scorso 1 ottobre.