L’attore dell’indimenticabile spot “Ciribiribì Kodak” chiede aiuto: “Stanno per demolirmi casa” (video)

“Ciribiribì Kodak!” ha accompagnato a lungo una serie di spot celeberrimi a cavallo tra gli anni ’80 e gli anni ’90. Era l’epoca delle foto stampate in laboratorio, con le pellicole e la carta Kodak, colosso fallito nel 2012. Una pubblicità tra le più efficaci, grazie anche alla simpatia del suo protagonista. Quegli spot iconici avevano come interprete un simpatico alieno con occhialoni da aviatore stile Barone Rosso. Il protagonista era Davide Marotta, attore napoletano nato all’ombra del Vesuvio il 20 novembre 1962, affetto da nanismo.

Oggi Davide Marotta torna a fare notizia per una vicenda del tutto diversa e decisamente meno allegra. L’attore napoletano rischia infatti di perdere la casa in cui vive con la madre 88enne e il fratello e che appartiene alla sua famiglia da tre generazioni.

Come spiega un articolo su Fanpage che ha ricostruito la storia, la dimora in questione è un ex rudere della fine dell’Ottocento situato in via Cupa del Principe a Poggioreale, nei pressi del Parco Aldebaran, e oggetto di un lungo contenzioso fra il Comune di Napoli e Marotta per presunti abusi edilizi.

Dopo un lungo braccio di ferro con il Comune di Napoli per presunti abusi edilizi, Marotta ha vinto il ricorso al Tar nel 2017, che ha sospeso il diniego di condono del Municipio, in quanto l’immobile sarebbe all’interno dell’area di rispetto cimiteriale, ma il vincolo sarebbe stato posto successivamente alla ristrutturazione. L’appartamento, quindi, per il Comune è condonabile. Tuttavia, la Procura di Napoli – che ha seguito un iter diverso per l’abbattimento – ne ha ordinato lo stesso la demolizione. Martedì 15 novembre, se non ci sono ulteriori stop, le ruspe andranno ad abbattere l’edificio.

Chi è Davide Marotta, protagonista dello spot Ciribiribì Kodak