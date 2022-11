La Ocean Viking nel porto di Tolone. Le Figaro: «L’Italia ha vinto il braccio di ferro»

La nave Ocean Viking della ong Sos Mediterranee, con a bordo 230 migranti, è attraccata al porto militare di Tolone. Navi francesi e un elicottero l’hanno scortata. I profughi sono stati autorizzati a sbarcare «a titolo eccezionale» in virtù di un «dovere umanitario», come ha spiegato ieri il ministro degli Interni, Gerald Darmarin. I 230 migranti sono immediatamente sistemati «in una zona di attesa». Vale a dire, come precisa il ministero degli Interni, «che non potranno uscire dal centro amministrativo in cui saranno sistemati e non saranno tecnicamente su suolo francese».

Ocean Viking, «chi non riceverà l’asilo sarà allontanato»

Verranno poi effettuati i controlli sanitari. In seguito, quelli di sicurezza da parte dei servizi. E poi saranno ascoltati dal’Ufficio per la protezione di rifugiati francese. Chi non riceverà l’asilo sarà allontanato direttamente dalla zona di attesa in direzione del suo Paese di origine. Un terzo dei passeggeri con diritto di asilo potranno rimanere in Francia, gli altri saranno distribuiti in nove Paesi europei. Tra questi, la Germania, il Lussemburgo, la Bulgaria, la Romania, la Croazia, la Lituania, Malta, il Portogallo e l’Irlanda. Secondo il ministro dell’Interno, Gérald Darmanin, un’ottantina di migranti potrebbero già in giornata essere affidati alla Germania

Le Figaro: «L’Italia vince nel braccio di ferro con l’Europa»

«Preso in una morsa, Macron ha finalmente permesso alla nave di attraccare al porto militare di Tolone». Lo scrive “Le Figaro”, commentando la vicenda della Ocean Viking, la nave della ong Sos Mediterraneo a cui non è stato consentito di sbarcare in Italia. «Seconda resa dei conti vinta da Roma in quattro anni», sottolinea il quotidiano francese. «Rifiutando categoricamente di far sbarcare sulle sue coste i 234 migranti provenienti dall’Ocean Viking, l’Italia ha torto ancora una volta il braccio degli altri Paesi europei». E ha costretto «infine la Francia a consentire alla nave umanitaria di accedere giovedì al porto militare di Tolone».