Katia Ricciarelli: “Sono felice per la Meloni premier. Ora mi aspetto che la destra faccia tutto il possibile”

“Sono contenta di questo governo ma voglio vedere cosa sanno fare. È appena nato, io spero tanto che vadano bene”. Così Katia Ricciarelli ospite di Un Giorno da Pecora. Sono di destra – aggiunge la celebre soprano – ma pretendo che la destra faccia tutto il possibile e l’impossibile”. Berlusconiana doc, alle ultime elezioni ha votato per Forza Italia “ma – dice – spero sempre che questa destra sia unita”.

Soddisfatta per Giorgia Meloni premier, la Katia nazionale non conosce il neoministro alla Cultura Sangiuliano. E non sembra apprezzare la richiesta di suggerimenti fatta agli artisti su quello che ritengono possa esser utile. “Sì, come no, ci mettiamo in coda e andiamo a parlare coi segretari per poi prendere un appuntamento…No, proprio no”. Anche sul versante della cultura spera in un cambiamento profondo. “Non conosco il ministro e non ho niente contro di lui. Vorrei però aggiungere una cosa. Alla direzione di alcuni teatri o istituti culturali dovrebbero esserci persone che sono al corrente di quel che serve agli artisti. E invece non è così, perché vedo che a dirigerli, ora, ci sono anche persone che non sanno proprio nulla di nulla”. Merito e competenza, insomma. “Finora non è sempre accaduto. Vediamo se con il governo Meloni le cose cambieranno”.

“Mi piacerebbe dirigere un teatro, ma piccolo”

Le piacerebbe dirigere un teatro? “Si, ma no un grosso teatro. Mi interessa poter dare la possibilità ai giovani cantanti che non hanno modo di far vedere cosa sanno fare”. Ma non è interessata a una ‘promozione politica’. “No, non mi interessa, non voglio una carica di questo tipo. Amo il mio lavoro”, dice la Ricciarelli. “E amo occuparmi dei giovani”. È single o fidanzata?, chiedono impertinenti i conduttori di Un Giorno da Pecora. “In questo momento, non sono innamorata e non desidero innamorarmi”, risponde l’ex moglie di Pippo Baudo.