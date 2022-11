“Indaco d’Oriente”, a Roma la mostra personale di Véronique Heim: un percorso eclettico

Si terrà a Roma la mostra personale di Véronique Heim dal titolo “Indaco d’Oriente”. Si aprirà il 16 novembre alle ore 18, in via Margutta 54, e proseguirà fino al 30 novembre. La mostra è ospitata dalla galleria d’arte Antonacci Lapiccirella Fine Art.

Chi è Véronique Heim

Diplomata all’Ecole du Louvre di Parigi, si dedica all’attività pittorica da oltre 20 anni. Nell’arco degli anni l’artista francese ha presentato le sue opere in varie gallerie internazionali tra Parigi, Basilea, Roma e Bologna. L’incessante lavoro nel suo atelier situato nella silenziosa e colorata campagna francese di Tours, hanno ispirato i suoi lavori dedicati all’indagine luministica e agli effetti chiaroscurali dei tessuti d’Oriente.

A sei anni di distanza, il suo viaggio verso l’Oriente procede e la sua ricerca continua a fare da ponte avvicinando culture una volta a noi lontane, ora sempre più vicine. Abiti tradizionali, tappeti, tessuti pregiati arrotolati o piegati e impilati uno sopra l’atro. Questi sono i soggetti preferiti dell’artista francese Véronique Heim. La mostra è un percorso che rende omaggio alla combinazione di fitte trame geometriche e ricami ricchi di storia e di vita. Le sue opere ci raccontano storie di culture diverse, di mondi esotici. Nei suoi dipinti si può sentire il profumo del coriandolo e del tè alla menta, il sapore di una spezia piccante. Una ventina di opere di formati e dimensioni differenti costruiscono un percorso eclettico e variegato, trasformando le sale della galleria in un vero e proprio suq, trasportandoci in luoghi lontani e affascinanti.

Mostra personale a Roma di Véronique Heim

L’Indaco, che dà il titolo a questa mostra, è un colore molto presente in questa nuova produzione dell’artista. È la particolare tonalità, a metà tra il blu e il viola, delle tipiche gonne vietnamite e delle tuniche da matrimonio pakistane. Fino al secolo scorso si poteva considerare come una delle più importanti sostanze coloranti fornite dalla natura. È originaria dell’India; da qui, con ogni probabilità, l’origine del suo nome. È un colore introspettivo, un po’ misterioso e in un certo senso “magico”. Viene definito il colore del “sesto senso”. Favorisce l’intuito, l’ispirazione e la visione immaginativa. In Oriente viene identificato come un terzo occhio che si trova al centro della fronte e ci consente di vedere e percepire anche ciò che non è visibile agli occhi. Heim ci disegna una realtà distante geograficamente e culturalmente che attraverso l’uso di questo colore magico, noi riusciamo a immaginare e a sentire vicina.

La galleria Antonacci Lapiccirella Fine Art

Nata dalla fusione di due storiche gallerie, da generazioni presenti sul mercato, la galleria Antonacci Lapiccirella Fine Art è un punto di riferimento per gli appassionati di dipinti del “Gran Tour”, disegni e sculture di artisti europei tra la fine del XVIII secolo e la metà del XIX, con una particolare attenzione ai maestri del primo Novecento. La galleria negli anni ha dedicato mostre che spesso sono state di reale profilo museale, concedendosi di tanto in tanto alcune incursione nel mondo contemporaneo.