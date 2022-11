Il sondaggio di Mentana: FdI viaggia verso il 30%. Disastro Pd: l’«Opa» del M5S lo affossa

Continua la crescita di FdI, che ormai sfiora il 30%. Crolla il Pd, che precipita al 16% e perde il posto di secondo partito, conquistato dal M5S. È quanto emerge dal sondaggio settimanale di Swg per il Tg La7, presentato stasera da Enrico Mentana che ha parlato di «Opa» pentastellata sui dem.

Il sondaggio di Mentana: FdI continua a crescere, debacle per il Pd

Nel dettaglio, Fratelli d’Italia guadagna in una settimana un altro 0,3%, che proietta il partito del premier sempre più verso il 30%: oggi è al 29,4%. Al secondo posto si colloca questa settimana il Movimento 5 stelle, che guadagna lo 0,5% e arriva al 16,8%. Perde , invece, lo 0,3% il Partito democratico, che scivola così al terzo posto con il 16%. Subito dopo si trova il Terzo Polo con l’8,4%, in calo dello 0,2% rispetto alla scorsa settimana. Seguono Lega e Forza Italia, rispettivamente al 7,7% e al 6,3%, entrambe registrando uno 0,2 in meno.

Le percentuali degli altri partiti

Scendono al 4% Verdi e Sinistra, che perdono lo 0,1% rispetto al precedente sondaggio di Mentana. Più consistente la perdita di +Europa, che con un meno 0,3% scende al 2,7%. Stabile al 2,5% Italexit di Paragone, mentre l’Unione popolare di Luigi De Magistris e Potere al popolo sale all’1,6%, guadagnando lo 0,2%. Si attestano al 4,6% dal 4,3% le altre liste, mentre il 31% non si esprime.