Il sondaggio di Elon Musk reintegra Trump su Twitter. Il tycoon ringrazia, ma per ora non cinguetta

«Il popolo ha parlato. Trump sarà reintegrato. Vox Populi, Vox Dei», ha twittato Musk. Non è chiaro se Trump ricomincerà a usare Twitter, avendo creato una propria piattaforma chiamata Truth Social. E comunque, fin qui il tycoon non ha ancora twittato nulla (e non è escluso che continui su questa linea di condotta)… Del resto, ha spiegato lo stesso protagonista del sondaggio in un collegamento video a un evento dei repubblicani, «sento dire che un grande numero di persone vuole il mio ritorno su Twitter. Ma io non vedo la ragione per farlo». Anche se l’oltre milione di utenti che hanno partecipato al sondaggio, durato 24 ore, in meno di 25 minuti dall’apertura delle urne virtuali potrebbero dargliene una… E in effetti, dati alla mano Elon Musk – nei cui confronti Trump ha avuto parole di stima e di elogio – ha lanciato il sondaggio all’1.47: alle 2.12 avevano già “votato” 1 milione e 60mila persone. Cosa che ha lasciato intendere che l’esito dell’ indagine demoscopica sarebbe stato dirimente. E così è stato.