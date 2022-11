Il “medico” di Buzzanca: “Scusate se ho cercato di salvarlo”. E il figlio lo querela: è un millantatore

“Scusami Lando- se cerco di ridare dignità alla tua persona. Se cerco da mesi di riportarti a casa tua per farti avere cure che non potevano esserti date. Perché ricoverato in luogo non idoneo a questo”. Con una lettera su Facebook Fulvio Tomaselli, che si definisce il medico di fiducia di Buzzanca, si difende dalle minacce querela del figlio del popolare attore, Massimiliano. Per violazione della privacy. È stato infatti Tomaselli a fornire pubblicamente le ultime notizie sullo stato di salute dell’artista 87enne. Ricoverato d’urgenza al policlinico Gemelli di Roma per una caduta. Dopo una lunga e dolorosa degenza in una Rsa romana. Dove, stando alle denunce del suo medico, sarebbe stato abbandonato, trascurato, legato al letto.

La lettera del presunto medico di Buzzanca: ho fatto di tutto per salvare Lando

Ma la risposta della lettera è una querela del figlio contro il medico che millanta di essere il dottore di fiducia di Lando Buzzanca. E la richiesta all’Ordine dei medici di aprire un fascicolo su di lui. “Non so chi sia questo medico che si definisce ‘di fiducia’ di papà”, dice Massimiliano Buzzanca. “Fino al 2019, quando è stato nominato un amministratore di sostegno per mio padre, l’ho sempre accompagnato io alle varie visite mediche. Non è mai stato nominato da papà. E in casa mai nessuno ha sentito parlare di lui, neanche la governante. Non ci risulta nessuna prescrizione medica. Neanche una ricetta per le medicine in farmacia. Di questa persona – assicura all’Adnkronos – non c’è mai stata traccia in famiglia”.

La querela del figlio dell’attore: è un millantatore

“La tua famiglia dice che cerco pubblicità, forse la calunnia peggiore”, scrive Tomaselli che non rinuncia alla polemica con i familiari. “E da che pulpito giunge la predica! Scusami se non ci sono riuscito, permettendo un tuo deperimento fisico. E per averci provato da maggio 2022 la tua famiglia ha fatto di tutto per screditarmi. Assistendo alla tua tragica caduta libera. Ho interpellato l’assessorato alla salute, che ha inviato medici Asl a vederti”.

“Scusami se non ho potuto curarti da vicino”

E ancora rivolgendosi a Lando. “Scusami se non ho avuto la forza di continuare a curarti da vicino, ma non mollerò. Le responsabilità verranno a galla. Cercano di girare il tutto in gossip è senz’altro più appetitoso. Ora ‘grazie’ a una caduta dalla carrozzina sei in una struttura eccezionale. Che farà di tutto per ridarti parte di quello che hai perduto e ti dimetterà…e poi? Questo atroce domanda ci risuona nelle orecchie”.

Massimiliano annuncia esposti contro il medico e la Della Valle

Il figlio dell’attore, Massimiliano, dopo l’uscita di notizie sulle condizioni di suo padre, aveva annunciato diversi esposti. “Denuncerò Francesca Della Valle (la compagna di Buzzanca), che una sentenza ha stabilito non avere nessun diritto nei confronti di mio padre. E Fulvio Tomaselli: lo farò per tutelare mio padre e la sua privacy”. È solo l’ultimo capitolo di una lungo braccio di ferro legale tra la famiglia dell’attore e la Della Valle. Difesa da Tomaselli. ‘La lotta di Francesca non è il matrimonio, ma riuscire a portarlo a casa”.