Giorgetti: “Lunedì approveremo la manovra”. E al G20 chiede prezzi accettabili per l’energia

Non c’è tempo da perdere sul via libera alla manovra. “L’impegno che ci siamo presi è di convocare un consiglio dei ministri lunedì per approvarla”. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, a margine del G20 a Bali, dove ha avuto un bilaterale con segretario al Tesoro Usa Janet Yellen e con il numero uno dell’Ocse, Mathias Corman. “Dobbiamo fare presto” ha aggiunto il titolare di via XX Settembre prima di lasciare il media center.

Giorgetti: lunedì in Consiglio dei ministri approveremo la manovra

Sul tavolo del faccia a faccia con Yellen, “lungo e cordiale” riferiscono fonti del Mef – le principali emergenze economiche: inflazione, prezzo dell’energia e riforma della tassazione internazionale. Giorgetti ha messo in chiaro che per l’Italia è di importanza strategica avere un prezzo dell’energia accettabile. Sia per le imprese (l’Italia è il secondo Paese manifatturiero, ha ricordato) che per le famiglie. Entrambi hanno concordato, tra l’altro, sulla centralità dello sviluppo tecnologico e la ricerca per i rispettivi paesi.

Bilaterale con il segretario al Tesoro Usa Yellen

Al centro del colloquio anche la guerra, definita ‘barbara’ da Yellen, che ha distrutto vite e mezzi di sussistenza in Ucraina. Colpendo indirettamente milioni di persone in tutto il mondo, compresa la minaccia dell’approvvigionamento energetico in Europa. “Porre fine alla guerra della Russia è un imperativo morale. E rimane la cosa migliore che possiamo fare per aiutare l’economia globale”, ha detto il segretario di Stato statunitense. Che ha aggiunto di ‘non vedere l’ora’ discutere con l’Italia “una serie di questioni”, tra cui il sostegno alla ripresa dell’Ucraina e la costruzione di una “crescita globale sostenibile”.

“L’Italia deve avere un prezzo dell’energia accettabile”

Spero – ha aggiunto Yellen – che la transizione dell’Italia verso una nuova leadership “proceda senza intoppi mentre continuate il difficile lavoro per garantire la ripresa economica dell’Italia”. Anche nel bilaterale Giorgetti-Corman la discussione, informa il Mef, si è concentrata sulla situazione economica e sulle prospettive per il 2023. Giorgetti ha evidenziato gli sforzi dell’Italia per mitigare i prezzi energetici, troppo alti per le imprese e le famiglie. Il colloquio si è esteso anche ai temi della tassazione internazionale.