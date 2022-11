FdI, Foti e Malan eletti capigruppo alla Camera e al Senato. Gli auguri di buon lavoro dei predecessori

Eletti per acclamazione i nuovi capigruppo di Fratelli d’Italia alla Camera e al Senato. Si tratta di Tommaso Foti, esponente storico della destra dai tempi del Msi, in Parlamento dal 1996. E Lucio Malan, senatore dal 2001, già esponente di spicco di Forza Italia. Subentrano a Lollobrigida e Ciriani entrati nell’esecutivo. La riunione congiunta di senatori e deputati, alla presenza del premier Meloni, è stata anche l’occasione per fare il punto in vista dell’avvio dell’attività parlamentare. Che di fatto comincerà la prossima settimana dopo l’elezione dei presidenti delle commissioni permanenti che dovrebbe concludersi domani.

Foti e Malan eletti nuovi capigruppo di FdI in Parlamento

Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, capogruppo nella scorsa legislatura, si è congratulato con i nuovi presidenti. “Sono certo che con la loro esperienza, professionalità, competenza e conoscenza dei meccanismi parlamentari saranno, per tutti gli eletti di FdI, punti di riferimento imprescindibili. Per questa delicata fase che attraversa la nostra Nazione e per il lavoro che li attende in questa importante legislatura”. Il loro profondo senso di responsabilità – ha detto il ministro – e lo spirito di servizio con cui hanno sempre lavorato nelle Aule di Montecitorio e Palazzo Madama, e con i quali sono certo guideranno deputati e senatori, saranno di esempio per il nostro partito e non solo. A loro vanno i miei più sinceri auguri di buon lavoro”.

Gli auguri di buon lavoro di Lollobrigida e Ciriani

Anche il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, capogruppo di FdI al Senato nella passata legislatura, commenta soddisfatto l’elezione dei successorei. “Congratulazioni e auguri di buon lavoro al nuovo presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan. Sono convinto che la sua esperienza e la sua competenza saranno preziosi per il partito e la Nazione”.