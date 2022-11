Enrico Bertolino rottama “occhi di tigre” Letta: «Ha il carisma di un paracarro, la politica non è per lui»

Al debutto, stasera, su Canale 5, nella nuova edizione di Zelig, Enrico Bertolino scalpita e sui giornali annunci i temi dei suoi monologhi: l’ossessione di essere sempre connessi, in primis, il post Covid, ma anche un po’ di politica. Milano, poi, è sempre oggetto di riflessioni importanti e sferzanti, da parte del comico meneghino, che su Libero parla a tutto campo della nuova avventura televisiva.

La Milano a due facce tutta da “digerire”

«Ormai è “la Milano da digerire”: dobbiamo mandare giù alcuni comportamenti e modi di fare decisamente faticosi. Però allo stesso tempo è ancora una città ospitale, molto aperta, piena tra l’altro di onlus che si impegnano a fare del bene. Si tratta solo di guardare dalla parte giusta», dice Enrico Bertolino, che parla di politica anche quando sembra che non ne parli. Sulla candidatura di Letizia Moratti con il Terzo polo, dichiara di non meravigliarsi più di nulla. “Oggi abbiamo meno politica di idee e più politica delle persone. Anni fa feci uno spettacolo che si chiamava Vota tu dove intervistai i due candidati: Sala e Parisi. Alla fine, a entrambi, dissi: ‘Guardate che se io invertissi la vostra appartenenza politica dicendo che uno è di destra e l’altro di sinistra, non se ne accorgerebbe nessuno…”. Su Sala (nella foto in alto con lui ed Enrico Letta), però, non si sbilancia: “Siamo amici quindi sarebbe un commento di parte”.

Enrico Bertolino e la bocciatura di Letta “politico”

Enrico Bertolino si dichiara amico anche di Enrico Letta, “occhi di tigre“, ma a lui non risparmia giudizi impietosi quanto sinceri. Di Letta ha detto: “Ha il carisma di un paracarro in jersey”. Conferma?, gli chiede il giornalista di Libero. «Sì, l’ho detto perché gli voglio bene: siamo molto amici». E meno male… «Il carisma o ce l’hai o non ce l’hai: non può essere una colpa. Inoltre è una persona per bene e le persone per bene fanno fatica in politica». Berlusconi? «Non se ne è mai andato. Comunque alla sua età vanta ancora una lucidità notevole e, secondo me, c’è sempre un disegno dietro alle sue dichiarazioni. Non parla mai a vanvera. In ogni caso, da anni, con i suoi modelli e citazioni ha e sta dando da vivere a generazioni di comici». Meloni? «È presto per dirlo. Sicuramente è la prima donna premier: ha una grande chance che sta per ora gestendo bene».