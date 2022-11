Elon Musk, sondaggio su Twitter per decidere il ripristino dell’account di Donald Trump

il proprietario della piattaforma Twitter, Elon Musk, ha sottoposto il ripristino del profilo del social network dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump a un sondaggio pubblico e ha dichiarato che il risultato determinerà la decisione finale scrivendo “Vox Populi, Vox Dei” (voce del popolo, voce di Dio) sul suo account. Il sondaggio ha superato i tre milioni di voti in appena un’ora, con il 56,7% dei votanti a favore, mentre il restante 43,3% è contrario alla decisione.

Il social network consente all’utente di personalizzare il tempo concesso per rispondere alla domanda, ma Musk ha mantenuto l’opzione predefinita di 24 ore per partecipare.

Il profilo di Trump sul social network dell’uccellino blu è stato sospeso dopo l’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021, quando una folla di ultranazionalisti ha preso d’assalto il Parlamento degli Stati Uniti per cercare di impedire il passaggio di poteri al presidente eletto Joe Biden, ritenendo che le elezioni fossero state truccate.

Via Twitter si è stabilito intanto anche un feeling tra Matteo Salvini e Elon Musk. Alle parole del leader della Lega e ministro per le Infrastrutture, che nelle scorse ore aveva auspicato un impegno in Italia da parte del ceo di Tesla, nonché neo-proprietario di Twitter, risponde lo stesso Musk: “Gentile da parte sua, non vedo l’ora di incontrarlo”. Nella notte Salvini ha re-twittato il post rispondendo che “sarebbe un piacere e un onore”. “Per voi le porte del mio ministero sono sempre aperte”, ha chiosato il leader della Lega.