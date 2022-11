Elon Musk invita a votare repubblicano e su Twitter annuncia la stretta sugli account falsi

Elon Musk esorta le “persone di mente indipendente” a votare repubblicano alle elezioni americane di midterm. Il Ceo di Tesla ha lanciato l’appello da Twitter, il social da lui stesso appena acquistato, sollevando polemiche.

“Agli elettori di mente indipendente: il potere condiviso taglia gli eccessi di entrambe le parti, dunque raccomando di votare per un repubblicano al Congresso dato che il presidente è democratico”, ha twittato Musk. “I democratici e i repubblicani accaniti non votano mai per l’altra parte, quindi sono gli elettori indipendenti a decidere chi è in carica”, ha aggiunto.

L’acquisizione di Twitter da parte dell’imprenditore miliardario Musk, intanto, sta facendo molto rumore con il licenziamento in tronco di quattro dei dirigenti più anziani del social network e con l’avvio dei licenziamenti di massa che dovrebbe colpire 3.700 dipendenti in tutto il mondo. Ma non solo. Sul tavolo della nuova dirigenza ci sono anche i piani di moderazione dei contenuti dell’azienda e le nuove funzionalità a pagamento.

Musk, il cui patrimonio netto è di circa 200 miliardi di dollari, scrive il ‘Washington Post’, “ha uno stile di gestione pratico e in passato dormiva nella fabbrica di Tesla per assicurarsi che il lavoro fosse fatto nei tempi previsti. Sta già adottando un approccio simile a Twitte”.

Infine Elon Musk annuncia una stretta sugli account falsi del social network e sui furti d’identità.”Ogni cambio di nome provocherà temporaneamente la perdita della spunta blu senza preavviso”, fa sapere il miliardario che ha appena introdotto il pagamento di 8 dollari per avere un account verificato. Musk rende noto inoltre che “qualsiasi impersonificazione dove non sia specificata la parola ‘parodia’ sarà sospesa”.