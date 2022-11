Djokovic trionfa a Torino, sberleffi social su Burioni che scrisse: “Senza vaccino carriera finita”

Il trionfo di Novak Djokovic agli Atp di Torino ha riportato alla luce le nefaste profezie di Roberto Burioni sul 35enne tennista serbo. Il virologo aveva previsto che, essendo non vaccinato, avrebbe prematuramente messo fine alla sua carriera per colpa del long covid.

Il tweet che impazza in queste ore è di 10 mesi fa, precisamente 8 gennaio 2022. Cinguetta Burioni: “Nel 2019 Djokovic ha guadagnato oltre 50 milioni di euro. Mi chiedo perché non si sia preso – magari strapagandolo – un consulente migliore di quello che gli sta rovinando definitivamente la carriera”.

Malan si complimenta ironicamente per “le diagnosi di Burioni su Djokovic“

Invece, le cronache tennistiche dicono tutt’altro. L’edizione delle ATP Finals appena conclusa a Torino riporta Novak Djokovic nella Top 5, per il quindicesimo anno di fila. Il tennista serbo, 35 anni, ha eguagliato il record di 6 Masters di Federer ed è diventato il campione più anziano nell’albo d’oro del torneo. Burioni, per ora, non ha scritto neanche un tweet per commentare la sua profezia.

Ci ha pensato il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia Lucio Malan, che scrive su Twitter, infierendo sul virologo: «Le diagnosi di Burioni: #Djokovic “carriera definivamente rovinata”. E’ il numero 1 al mondo, a 35 anni».

I twittaroli più perfidi ripescano un altro cinguettio improvvido di Burioni, che ad aprile scriveva. “Djokovic perde contro Fokina (numero 46) al primo turno del torneo Atp di Montecarlo. È certamente colpa del vaccino». La replica odierna di un utente è puntualmente perfida: «#Djokovic (n.8) vince le #ATPFinals di Torino contro i migliori 8 giocatori al mondo senza mai perdere un incontro, diventando il più vecchio giocatore di tennis a vincerle. È certamente colpa del Long Covid».