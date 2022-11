Camera, eletti i nuovi presidenti delle 14 Commissioni permanenti: ecco chi sono

Sono stati eletti oggi i presidenti delle 14 Commissioni permanenti della Camera. Domani sarà la volta del Senato, dove l’elezione è stata rinviata di un giorno per evitare uno strozzamento dei tempi per l’esame della Nadef. Atteso, invece, per la prossima settimana l’insediamento della Giunta delle elezioni e delle immunità.

I nuovi presidenti delle Commissioni della Camera

Alla presidenza prima Commissione di Montecitorio, quella per gli Affari Costituzionali, è stato eletto presidente il deputato di Forza Italia, Nazario Pagano. Alla Commissione Giustizia, la seconda, il deputato di FdI, Ciro Maschio. A guidare la terza Commissione, competente per gli Affari esteri, va Giulio Tremonti, anche lui eletto nelle file di FdI. La Commissione Difesa, la quarta, va al leghista Antonino Minardo. Alla guida della Commissione Bilancio è stato eletto l’azzurro Giuseppe Mangiavalori. A quella della Commissione Finanze, il deputato di FdI Marco Osnato. Federico Mollicone, anche lui deputato di FdI, è il nuovo presidente della Commissione Cultura. Anche all’Ambiente va un deputato del partito del premier: Mauro Rotelli. Il presidente della Commissione Trasporti, la nona, è il deputato di FdI, Salvatore Deidda, quello della decima, che si occupa di Attività produttive, è il leghista Alberto Gusmeroli. Eletto alla guida della Commissione Lavoro, il deputati di FdI, Walter Rizzetto. Infine, agli Affari sociali va Ugo Cappellacci di Forza Italia, all’Agricoltura Mirco Carloni della Lega e alle Politiche Ue Alessandro Giglio, anche lui deputato del Carroccio.

In quale Commissione hanno scelto di sedere i big dell’opposizione

Per quanto riguarda l’opposizione, alle prese con la complicata definizione degli accordi per le presidenze di Copasir e Vigilanza Rai, le indicazioni del Pd sono, tra le altre, per Enrico Letta alla commissione Politiche Ue e per gli ex ministri Andrea Orlando, Lorenzo Guerini e Roberto Speranza rispettivamente alle Attività Produttive, Esteri e Cultura. In quest’ultima siederà anche Nicola Zingaretti, al suo esordio da deputato. Giuseppe Conte entra a far parte della Commissione Esteri, mentre l’ex ministro dell’Ambiente Sergio Costa va in Commissione Agricoltura. L’ex procuratore antimafia Federico Cafiero de Raho, invece, avrà un posto in Commissione Giustizia. Il Terzo Polo ha indicato, tra gli altri, gli ex ministri Elena Bonetti agli Affari sociali, Mara Carfagna agli Affari costituzionali, dove andrà anche Roberto Giachetti; Maria Elena Boschi alla Cultura, Ettore Rosato agli Esteri e Matteo Richetti alla Difesa.