Bambino indiano prende a morsi un cobra e lo ammazza: “Aveva attaccato il mio braccio” (video)

Incredibile sfida, in un villaggio indiano, tra un pericolosissimo cobra e un bambino di soli otto anni, aggredito a un braccio, morso “a secco”, quindi senza veleno, e in grado di reagire mordendo a sua volta il serpente fino a ucciderlo. E’ accaduto nel Pandarpadh, nella regione centrale dell’India del Chhattisgarh, e a raccontarla è lo stesso giovane a The New Indian Express: “Il serpente si è avvolto intorno alla mia mano e mi ha morso. Stavo soffrendo molto, il rettile non mollava la sua presa. E così ho deciso di fare l’unica cosa che in quel momento mi è venuta in mente nonostante il dolore fortissimo che stava provando. Dato che il rettile non si è mosso quando ho cercato di scrollarlo di dosso, l’ho morso forte due volte. È successo tutto in un lampo”.

Il bambino ha ucciso il cobra ed è sopravvissuto

Il cobra è morto, il bambino è stato ricoverato in ospedale, dove lo hanno curato per la ferita sul braccio. Il distretto di Jashpur, dove vive Deepak, è noto per la presenza di 200 specie di rettili. E l’India, in generale, è un Paese record per le morti di persone morse dai serpenti: uno studio recente ha rilevato che delle 63mila vittime nel 2019, 51.000 sono state uccise in India.