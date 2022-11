Annullata la prima del San Carlo, Sangiuliano: “Un gesto doveroso, oggi è una giornata di lutto”

Annullata la prima del San Carlo di Napoli in segno di lutto per la frana che ha colpito Ischia, con un bilancio provvisorio di una vittima, feriti e 200 sfollati. Lo ha deciso il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Che ha espresso “il doveroso cordoglio” ai familiari della donna rimasta uccisa a Casamicciola.

“Speriamo che il numero delle vittime non cresca – ha detto Sangiuliano – e che tutte le persone disperse possano essere ritrovate. Solidarietà a chi ha perso la casa, ai feriti e a tutta la popolazione dell’isola”. Così il ministro, nel corso del punto stampa che si è tenuto nella sede della Prefettura a Napoli al termine della riunione del centro coordinamento soccorsi. Nella stessa occasione il titolare della Cultura ha annunciato ai giornalisti lo slittamento dell’inaugurazione della stagione teatrale del San Carlo. La prima dell’opera “Don Carlo” prevista per oggi pomeriggio.

“Ci siamo confrontati con il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che è anche presidente della Fondazione Teatro San Carlo”, ha detto, “e abbiamo convenuto in assoluta concordia di sospendere e programmare ad altra data la prima del San Carlo. Non ci sembrava il caso di tenerla in questa giornata che è una giornata luttuosa”. Il teatro stasera resterà chiuso “per lasciare spazio al silenzio. E d al rispetto per chi ha subito una grave perdita, in segno di vicinanza e conforto”.